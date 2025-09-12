Mr. & Mrs. Smith: la Stagione 2 è stata rinviata indefinitamente

Sembra che la serie Prime Video acclamata dalla critica Mr. & Mrs. Smith (qui la nostra recensione) stia affrontando un ritardo indefinito. Nata come reboot del film omonimo con Brad Pitt e Angelina Jolie, la serie vede John (Donald Glover) e Jane (Maya Erskine) che fingono di essere marito e moglie mentre lavorano come agenti segreti. Al suo lancio nel 2024, Mr. & Mrs. Smith ha ottenuto risultati molto migliori rispetto al film, con un punteggio del 90% su Rotten Tomatoes.

La serie ha poi raccolto un enorme numero di spettatori e Prime Video ha annunciato che è stato uno degli show più visti di sempre sulla piattaforma di streaming. Secondo Deadline, tuttavia, Mr. & Mrs. Smith non tornerà in produzione a breve a causa di problemi con il casting per la seconda stagione. Nonostante le numerose voci su varie star che potrebbero essere coinvolte nella serie, tra cui Lily-Rose Depp e Gael Garcia Bernal, non è stato ancora finalizzato alcun contratto prima dell’autunno 2025, quando avrebbe dovuto iniziare la produzione.

Cosa significa il rinvio a tempo indeterminato di Mr. & Mrs. Smith

Questo ritardo nella produzione potrebbe influire negativamente sul credito d’imposta della California Film Commission che Mr. & Mrs. Smith ha ricevuto all’inizio dell’anno e che ha portato lo show da New York alla California. Una volta concesso, il credito d’imposta deve essere utilizzato entro un certo numero di mesi. La serie Prime Video perderà il credito d’imposta, del valore di 22,4 milioni di dollari, oppure dovrà richiederne uno nuovo. Non è stato ancora confermato nulla in merito.

Per la stagione 2 di Mr. & Mrs. Smith era già stato annunciato che Mark Eydelshteyn e Sophie Thatcher avrebbero sostituito Glover ed Erskine nei ruoli principali della seconda stagione. Per quanto riguarda il resto del cast, secondo quanto riferito, poiché i contratti non sono ancora stati firmati, è impossibile per Prime Video andare avanti con Mr. & Mrs. Smith in questo momento. È possibile che la produzione della serie ideata da Glover venga spostata al 2026, supponendo che i produttori e i dirigenti trascorrano l’autunno 2025 completando il processo di casting.