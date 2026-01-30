Cime tempestose: online le prime reazioni al film con Margot Robbie e Jacob Elordi

Sono arrivate le prime reazioni al controverso adattamento di Emerald Fennell di Cime tempestose. La nuova versione del classico romanzo gotico di Emily Brontë dallo stesso titolo vede Margot Robbie nei panni di Catherine Earnshaw e Jacob Elordi in quelli di Heathcliff, la cui relazione profondamente appassionata viene compromessa per sempre quando Cathy sposa il ricco Edgar Linton (Shazad Latif). Heathcliff decide quindi di vendicarsi delle famiglie aristocratiche delle brughiere dello Yorkshire.

I trailer di Cime tempestose hanno suscitato polemiche a causa dei loro elementi sessualizzati, mentre la scelta di Robbie ed Elordi come protagonisti è stata criticata sin dal momento dell’annuncio. Tuttavia, ora, le prime reazioni condivise sui social media sono state positive. Le tre principali recensioni pubblicate finora sottolineano l’intesa tra i due protagonisti, la trama intensa e il design opulento.

Meredit Loftus di Collider elogia la “splendida scenografia e i costumi” del film, nonché la “musica roboante di Charli XCX”, che servono a illustrare la “passione + ossessione della torrida storia d’amore di Catherine e Heathcliff”. La conduttrice televisiva Maude Garrett, in modo ancora più memorabile, definisce Cime tempestose “perfezione assoluta”, elogiando la sua rappresentazione del desiderio dei personaggi.

Jazz Tangcay di Variety definisce invece il film una “storia rovente e contorta”, grazie alla “chimica e alla tensione sessuale” tra Robbie ed Elordi e alla capacità di Fennell di “prendere un classico, capovolgerlo, farti cadere completamente nella lussuria e poi distruggere completamente la tua anima”. Primi pareri che certamente aumentano le aspettative nei confronti del film, per cui non resta ora che attendere l’arrivo di recensioni più complete per poter avere pareri più precisi sul film.

La trama e il cast di Cime tempestose

La storia di Cime tempestose segue Catherine e Heathcliff mentre vivono il loro amore proibito e distruttivo nelle brughiere dello Yorkshire. Questo sarà l’undicesimo adattamento della tragica storia d’amore gotica, l’ultimo dei quali è stato il film della BBC Radio 3 del 2011 con Kaya Scodelario e James Howson. Charli XCX ha composto la colonna sonora del film, pubblicando recentemente una canzone intitolata “House” in collaborazione con l’ex membro dei Velvet Underground, John Cale.

Oltre a Margot Robbie nei panni di Catherine Earnshaw e Jacob Elordi in quelli di Heathcliff, l’adattamento del romanzo vede anche la partecipazione di Shazad Latif nel ruolo di Edgar Linton, Alison Oliver nel ruolo di Isabella Linton, Hong Chau nel ruolo di Nelly Dean, Charlotte Mellington nel ruolo della giovane Catherine, Owen Cooper nel ruolo del giovane Heathcliff e Vy Nguyen nel ruolo della giovane Nelly.

L’uscita nelle sale è prevista per il 13 febbraio 2026.