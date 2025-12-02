Netflix offre alla Warner Bros.un’ingente somma in contanti per acquistare lo studio

Netflix è un passo più vicina all’acquisto della Warner Bros. dopo aver offerto una considerevole somma in contanti per acquistare lo studio. Questo avviene dopo che la Warner Bros. è stata ufficialmente messa in vendita a ottobre. In qualità di società madre di HBO, CNN e molte altre realtà nel campo del cinema e della televisione, l’esito finale della vendita avrà implicazioni significative per l’industria dell’intrattenimento.

Secondo Bloomberg, Warner Bros. ha ricevuto l’offerta prevalentemente in contanti da Netflix nell’ambito di una seconda tornata di offerte iniziata il lunedì dopo il Giorno del Ringraziamento. Secondo una fonte, il prestito ponte di Netflix vale decine di miliardi di dollari. Altre fonti vicine alle discussioni in corso indicano che l’asta potrebbe concludersi nei prossimi giorni o settimane.

Netflix non è stata l’unica società i cui banchieri hanno lavorato durante il lungo weekend del Ringraziamento per mettere insieme un’offerta per Warner Bros. Anche i banchieri di Paramount Skydance e Comcast hanno lavorato per migliorare le loro offerte per acquisire tutta o parte della Warner Bros, in competizione con Netflix.

Poiché le offerte sono considerate vincolanti, l’accordo potrebbe essere firmato rapidamente dal consiglio di amministrazione se tutti gli obiettivi saranno raggiunti. Detto questo, potrebbero ancora arrivare altre offerte, poiché quelle più recenti, compresa quella di Netflix, fatta principalmente in contanti, non sono ancora considerate definitive.

Quando Warner Bros. è stata messa in vendita a ottobre, Paramount, ora sotto la guida di David Ellison, ha presentato tre offerte per acquistare l’intera società, con le reti televisive via cavo che costituiscono una parte significativa di ciò che verrebbe acquisito.

Netflix e Comcast non vogliono l’intera Warner Bros., poiché desiderano specificatamente gli studi Warner Bros. e il servizio di streaming di HBO, HBO Max. Se le offerte di Netflix o Comcast saranno accettate, Warner Bros. procederà con il suo piano di integrare i canali via cavo in Discovery Global.

Le migliori serie HBO sono ampiamente considerate tra le migliori nella storia della televisione, ma il futuro delle serie in corso sarebbe fortemente influenzato dall’acquisizione della Warner Bros. da parte di Netflix. Da un lato, Netflix e HBO Max hanno approcci diversi alle loro uscite: il primo rilascia le stagioni tutte in una volta o in lotti di più episodi, mentre il secondo rilascia episodi settimanali.

Un’altra questione è cosa succederà alle uscite cinematografiche dei film sotto la potenziale proprietà di Netflix. Secondo quanto riferito, Netflix romperà la sua politica cinematografica, con i dirigenti che promettono di continuare a distribuire film nelle sale se l’accordo andrà in porto.

Mentre alcuni film originali Netflix, tra cui i sequel di Knives Out di Rian Johnson e Frankenstein di Guillermo del Toro, hanno un’uscita cinematografica limitata, Netflix generalmente mantiene i suoi film in esclusiva sulla propria piattaforma di streaming.

L’approccio di Netflix alla distribuzione nelle sale cambierà con l’uscita in più settimane e su larga scala del film Chronicles of Narnia di Greta Gerwig nel 2026. Si tratta però di un’eccezione alla regola generale, e resta da vedere quale sarà l’approccio se Netflix riuscirà ad acquistare la Warner Bros.