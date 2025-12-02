5 motivi per cui Ammazzare Stanca è il film italiano più necessario da vedere adesso

Racconta la mafia come non l’abbiamo mai vista: senza spettacolo, senza epica, senza glamour

Il cinema e la TV ci hanno abituati a mafiosi che salgono nella gerarchia criminale, a guerre tra clan e a figure larger-than-life. Ammazzare stanca – Autobiografia di un assassino prende la strada opposta: mostra la mafia come condizione sociale, come ambiente che soffoca e condiziona, non come spettacolo d’azione. È un approccio più adulto, più vero, più potente. E proprio per questo fa più male.