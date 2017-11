Dredd – La legge sono: parte la campagna per l’edizione limitata in blu-ray

Dredd – La legge sono: parte la campagna per l’edizione limitata in...

Sarà un’edizione limitata a 500 copie quella di Dredd – La legge sono, il film del 1995 di Danny Cannon con Sylvester Stallone, che i fan hanno chiesto di pubblicare per la prima volta in Blu-Ray Disc. Grazie a START UP!, il servizio di crowdfunding di CG Entertainment, sarà possibile editare per la prima volta in assoluto in alta definizione da nuovo master HD la versione italiana del film con Stallone: c’è tempo fino al 22 dicembreper raggiungere l’obbiettivo di 300 copie pre-acquistate e mandare così in stampa l’edizione limitata (500 pezzi), numerata, con una fan art card da collezione e il nome di tutti i fan pubblicati nella confezione.

Il film, ispirato al celebre fumetto creato da John Wagner e Carlos Ezquerra, si avvalse di un grande budget di produzione e nomi di primo livello, come Gianni Versace per la realizzazione dei costumi e i The Cure per la colonna sonora, ma non ebbe grande fortuna al box office. Nel tempo Dredd è diventato un vero e proprio cult degli anni ’90, ed è per questo motivo che, a seguito delle numerose richieste dei fan, CG ha deciso di sviluppare un progetto di crowdfunding.

SINOSSI. In un mondo sconvolto da un’umanità sempre più violenta, riunita in enormi megalopoli, i nuovi guardiani della legge sono insieme poliziotti, giudici e giustizieri. Tra loro dilaga la corruzione, ma Joseph Dredd, impavido e inflessibile, è pronto a combattere per un futuro di giustizia. Il suo rispetto per le regole gli procura molti nemici, pronti a tessere complotti alle sue spalle…

Per partecipare alla campagna START UP! di Dredd – La legge sono io basta pre-acquistare una copia entro il 22 dicembre da questo indirizzo: https://www.cgentertainment.it/film-dvd/dredd-la-legge-sono-io/f3824/