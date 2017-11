The Greatest Showman: il trailer italiano

Ecco il trailer italiano di The Greatest Showman, il nuovo musical con Hugh Jackman, Michelle Williams e Zac Efron diretto da Michael Gracey con le musiche dei premi Oscar per La la Land, Justin Paul e Benj Pasek, co-autori di City of Stars.

Ecco il video italiano pubblicato da 20th Century Fox Italia:

The Greatest Showman: trailer italiano del film con Hugh Jackman

The Greatest Showman racconta la vita di Phineas Taylor Barnum, creatore del più grande spettacolo circense del mondo. La vicenda narrerà della sua infatuazione per la cantante d’opera Jenny Lind, senza tralasciare la sua natura di imbroglione e le sue spiccate doti imprenditoriali.

Il film si basa su una sceneggiatura originale di Bill Condon (Dreamgirls) e potrebbe essere il primo musical dopo molto tempo pensato esclusivamente per il cinema.

Nel cast ci saranno anche Michelle Williams (Marilyn, Blue Valentine, Il grande e potente Oz), Zac Efron, che si cimenterà nuovamente con il musical dopo il grande successo della serie High School Musical, Zendaya, che abbiamo visto in Spider-Man: Homecoming e Rebecca Ferguson che interpreterà una cantante lirica.