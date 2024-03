Zendaya: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Tra le attrici destinate a prendersi un posto di rilievo nel mondo del cinema e della televisione vi è certamente Zendaya, che già da qualche anno ha guadagnato una grande popolarità grazie ad importanti film, serie ma anche al suo innegabile fascino e carisma. I prossimi anni saranno decisivi per lei per consacrarsi come una delle nuove stelle della recitazione ma già per quello che ha saputo dimostrare resta un’attrice assolutamente da non sottovalutare.

Zendaya: i suoi film e le serie TV

1. Ha recitato in celebri film. Zendaya debutta al cinema nel 2017 con Spider-Man Homecoming, dove recita accanto a Tom Holland. Nello stesso anno prende parte a The Greatest Showman, al fianco di attori come Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron e Rebecca Ferguson. Successivamente recita in Spider-Man: Far From Home (2019), Malcolm & Marie (2021), Dune (2021) e Spider-Man: No Way Home. Torna poi sul grande schermo nel 2024 con Dune – Parte Due, con Timothée Chalamet, e Challengers.

2. Ha recitato in note serie. Zendaya ottiene una prima grande popolarità grazie alla serie di Disney Channel A tutto ritmo, dove recita dal 2010 al 2013. Successivamente recita in alcuni episodi di altre serie della medesima rete televisiva, come Buona fortuna Charlie (2011) e A.N.T. Farm – Accademia Nuovi Talenti (2012). Ottiene poi un nuovo ruolo importante in una serie Disney Channel con K.C. Agente Segreto (2015-2018). Ha poi recitato in un episodio di Black-ish (2015) e in tre episodi di The OA (2019). Dal 2019 è anche tra i protagonisti della serie HBO Euphoria, dove recita accanto a Sydney Sweeney, Hunter Schafer e Jacob Elordi.

3. È anche doppiatrice e produttrice. Oltre a lavorare come attrice davanti la macchina da presa, Zendaya si è distinta anche come doppiatrice, ricoprendo tale ruolo per i film Disney Fairies: I giochi della Radura Incantata (2011), Supercuccioli – I veri supereroi (2013), Peng e i due anatroccoli (2018), Smallfoot – Il mio amico delle nevi (2018) e Space Jam – New Legends (2021), dove dà voce a Lola Bunny. Ha però lavorato anche come produttrice del film Malcolm & Marie e per le serie K.C. Agente Segreto e Euphoria.

Zendaya è MJ in Spider-Man

4. Il suo ruolo non è quello di Mary Jean. Per Spider-Man: Homecoming, Zendaya era stata inizialmente scritturata per interpretare Mary Jane Watson, il noto personaggio sentimentalmente legato a Peter Parker. Tuttavia, i produttori decisero poi di separarsi ulteriormente dallo Spider-Man del 2002, dove il personaggio era interpretato da Kirsten Dunst, e crearono invece il personaggio originale, Michelle Jones. Il vero nome di questa MJ è stato però svelato solo nel terzo film, Spider-Man: No Way Home.

Zendaya in Dune

5. Compare solo per pochi minuti nel primo film. Secondo Denis Villeneuve, Zendaya è stata scelta per il ruolo di Chani dopo le audizioni, in quanto è stata giudicata la migliore per quanto riguarda la chimica con il collega Chalamet. Nonostante fosse indicata come tra i principali protagonisti del film e il suo nome si riportato come tale in tutti i materiali promozionali, Zendaya ha in Dune solo circa 10 minuti di tempo sullo schermo. In Dune – Parte Due, però, è molto più presente ed è a tutti gli effetti la protagonista femminile del film.

Zendaya in Euphoria

6. Si sente molto legata al suo personaggio. Parlando della problematica Rue, il personaggio da lei interpretato in Euphoria, Zendaya ha dichiarato: “Mi commuovo molto perché tengo molto a lei, perché rappresenta molte persone che hanno bisogno di molto amore. E rappresenta una parte di me stessa, e rappresenta una parte di Sam Levinson, il creatore di ‘Euphoria’. Questo significa molto per me e voglio che le persone possano guarire grazie a lei“.

7. Ha stabilito un record. Per la sua interpretazione nella prima stagione di Euphoria, Zendaya ha poi vinto nel 2020 un Emmy Award come per Miglior attrice protagonista in una serie drammatica. Ciò l’ha resa la più giovane attrice a vincere tale premio, all’età di 24 anni. Nel 2022 ha poi nuovamente vinto nella medesima categoria per la sua interpretazione nella seconda stagione.

Zendaya e il fidanzato Tom Holland

8. Ha una relazione con Tom Holland. Nel 2016 Zendaya e Tom Holland si conoscono sul set di Spider-Man: Homecoming e non passa molto prima che inizino a circolare rumor su una loro possibile relazione sentimentale. Nel tempo le voci si fanno sempre più insistenti, ma i due non confermano minimamente la cosa, tanto da spingere a pensare che si frequentino invece con altre persone. Per Zendaya, ad esempio, si riportava di una frequentazione con Jacob Elordi. Tuttavia, alcune foto diffuse nel luglio del 2021 dove si vedono Zendaya e Holland scambiarsi un bacio ha portato i due a confermare pubblicamente la loro relazione, che prosegue ancora oggi.

Zendaya è su Instagram

9. È presente sul social network. L’attrice è presente sul social network Instagram, con un proprio profilo verificato seguito da ben 184 milioni di persone e dove attualmente si possono ritrovare oltre tremila post. Questi sono principalmente immagini relative a suoi lavori da attrice e da modella, inerenti il dietro le quinte di tali progetti o promozionali nei loro confronti. Ma non mancano anche curiosità, momenti di svago, eventi a cui ha preso parte e altre situazioni ancora. Seguendola, si può dunque rimanere aggiornati su tutte le sue novità.

Zendaya: età, altezza e origini dell’attrice

10. Zendaya Maree Stoermer Coleman è nata il 1º settembre 1996 a Oakland, in California, Stati Uniti. L’attrice è alta complessivamente 1,78 metri. Zendaya di origini miste: suo padre, Samuel David Coleman è afroamericano mentre sua madre Claire Marie Stoermer ha origini tedesche e scozzesi. Il nome Zendaya proviene dallo Zimbabwe e nella lingua bantu del popolo Shona significa “ringraziare”.

Fonte: IMDb, Instagram, Indipendent