Avengers: Infinity War, secondo Paul Bettany il trailer sarà “cazzuto e meraviglioso”

Mentre i fan continuano ad esercitare la pazienza, come aveva raccomandato Captain America nella scena post-credits di Spider-Man: Homecoming, il trailer di Avengers: Infinity War ancora non è stato ufficialmente diffuso.

Ovviamente però qualcuno l’ha visto, o comunque ha visto un formato provvisorio, visto che i Fratelli Russo ci tengono a sottolineare che il video non è pronto, e tra questi c’è Paul Bettany, che torna nel film nei panni di Visione.

Stando a quanto dichiara l’attore inglese, il trailer del film sarà “cazzuto e meraviglioso“. A lui si unisce Sebastian Stan (Bucky Barnes aka il Soldato d’Inverno), che dice: “Quasi ogni scena è epica“.

Con Thor: Ragnarok nel pieno della sua vita in sala e Black Panther all’orizzonte (16 Febbraio 2019), Avengers: Infinity War è ancora lontano, ma siamo sicuri che il trailer del film riuscirà a tenere buoni i fan del Marvel Cinematic Universe almeno per un po’.

Avengers: Infinity War – nuovo bootleg del trailer

La sinossi: Mentre gli Avengers continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per un solo eroe, un nuovo pericolo emerge dalle ombre cosmiche: Thanos. Despota di intergalattica scelleratezza, il suo scopo è raccogliere le sei gemme dell’Infinito, artefatti di un potere sconfinato, e usarle per piegare la realtà a tutto il suo volere. Tutto quello per cui gli Avengers hanno combattuto ha condotto a questo punto – il destino della Terra e l’esistenza stessa non sono mai state tanto a rischio.

Avengers: Infinity War arriverà al cinema il 4 Maggio 2018. Christopher Markus e Stephen McFeely si occuperanno della sceneggiatura del film, mentre la regia è affidata a Anthony e Joe Russo.

Il cast del film al momento è composto da Cobie Smulders, Benedict Cumberbatch, Chris Pratt, Vin Diesel, Scarlett Johansson, Dave Bautista, Karen Gillan, Zoe Saldana, Brie Larson, Elizabeth Olsen, Robert Downey Jr., Sebastian Stan, Chris Hemsworth, Chris Evans, Tom Holland, Bradley Cooper, Samuel L. Jacksson, Jeremy Renner, Paul Rudd, Peter Dinklage, Mark Ruffalo, Josh Brolin, Paul Bettany, Benedict Wong, Pom Klementieff e Chadwick Boseman.