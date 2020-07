Sedicicorto Forlì International Film Festival, la diciassettesima edizione si fa in due. Come molti altri festival in era Covid-19, sarà la rete la casa principale della manifestazione forlivese, ormai uno dei più importanti eventi europei per il mondo del cortometraggio, come dimostrato dalle oltre 4.758 iscrizioni giunte da 128 Paesi e i 220 cortometraggi selezionati. L’appuntamento è fissato dal 2 all’11 ottobre 2020 su MyMovies.it. Ci sarà spazio però anche per la sala cinematografica, permettendo così al pubblico della cittadina romagnola di non perdere quella che è da anni una manifestazione sempre più attesa.

Ecco quindi come sarà strutturata l’edizione 2020 di Sedicicorto. I concorsi internazionali Movie, Animalab, Experia e nazionali CortItalia e Cortinloco, saranno disponibili nel periodo della manifestazione su MyMovies.it, con una programmazione strutturata esattamente come quella del festival. Oltre alla possibilità di accedere a tanti contenuti extra, sul sito www.sedicicorto.it

Il Cinema San Luigi e Auditorium Intesa Sanpaolo, saranno invece i palcoscenici riservati alla terza edizione di IranFest, il festival dedicato alla cinematografia ed alla cultura Iraniana. Completano il programma in sala, La notte di Cabiria (corti Internazionali) un omaggio a Federico Fellini in occasione del centenario, Cinematica (cortometraggi internazionali dedicati al tema della tutela ambientale, e Cinemix, (Cortometraggi “Light “ per durata e/o Contenuto). Le Sezioni Animare, Bebisciort e NO+D2, sono invece i 3 programmi pensati per il pubblico più giovane da 2 a 17 anni. Queste sezioni saranno disponibili per le scuole richiedenti e proiettabili nelle rispettive sedi.

Ma non sarà l’unico momento live di quest’anno. Il 14 e 15 settembre ci sarà un’anteprima speciale, due serate ricche di ospiti, cinema e intrattenimento per conoscere meglio il programma del festival. La cornice sarà l’arena estiva dei Musei San Domenico, una prestigiosa location, molto cara alla città.

Intanto l’appuntamento da mettere in agenda è quello per il XVII Sedicicorto Forlì International Film Festival, dal 2 al 11 Ottobre 2020, su MyMovies.it, sito sedicicorto, cinema San Luigi e Auditorium Intesa Sanpaolo.

