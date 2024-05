Abigail: Melissa Barrera svela un finale alternativo per il film sui vampiri

Diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett di Scream, Abigail ruota attorno a un gruppo di aspiranti criminali che rapiscono una ballerina di 12 anni nella speranza di riscuotere un riscatto di 50 milioni di dollari dal padre malavitoso.

Ben presto, però, si accorgono che la ragazza non è una bambina normale, ma una vampira assetata di sangue. Quello che segue è un racconto cupamente divertente e intriso di sangue che vede Melissa Barrera, Alisha Weir e Dan Stevens interpretare tutti i personaggi in scena.

Nei momenti finali di Abigail, il personaggio di Melissa Barrera, Joey, sfugge a una morte quasi certa dopo che il padre del vampiro del titolo (interpretato dalla star di Watchmen Matthew Goode) le permette di liberarsi. La donna riceve un messaggio vocale dal figlio che l’ha abbandonata dopo averlo contattato all’inizio del film, suggerendo che Joey alla fine riparerà il loro rapporto dopo aver trovato una nuova prospettiva di vita.

Ora, Barrera ha rivelato un finale leggermente diverso per il film, spiegando perché è stato lasciato in sospeso.

Come sarebbe stato il finale alternativo di Abigail?

Abbiamo registrato una chiamata con mio figlio nel furgone, quindi c’era la possibilità che rispondesse e che Joey dicesse: “Sto tornando a casa“. Ma credo che i ragazzi abbiano deciso che non ce n’era bisogno, perché c’era già stata quella grande telefonata emotiva e, data la natura del finale con Abigail e suo padre che arrivavano, sarebbe sembrata una doppia battuta“, racconta l’attrice a Screen Rant.

“Penso che non ne avessimo bisogno, e che sia solo un [combattimento] cazzuto e che poi si lasci così. Bastava dire: ‘Non sappiamo cosa succederà. Andrà a casa? Abigail ha detto la verità che si trasformerà in un vampiro?”. Chi lo sa?“.

Abigail avrà un sequel?

Purtroppo, nonostante abbia ricevuto recensioni positive sia dai fan che dalla critica, Abigail ha guadagnato solo 37,5 milioni di dollari su un budget di 28 milioni. Questo lo colloca nel territorio del “flop”, rendendo improbabile un sequel.

Alla domanda su un possibile seguito, Melissa Barrera ha risposto: “L’idea di un sequel per me è sempre stata eccitante, perché voglio essere un vampiro. [È tutto ciò che voglio nella vita, è tutto ciò che voglio. Quindi, per me, era la cosa giusta, ma non so se ne abbiamo bisogno. E sarà davvero difficile farlo con Alisha, perché tecnicamente non può invecchiare, e lei è in quell’età in cui sta invecchiando“.

“Non che non si possa fare con il deaging, la CGI e tutto il resto, ma chi lo sa? Sarei sicuramente disponibile a tornare. Lavorerò con Matt e Tyler in qualsiasi momento, ovunque, per qualsiasi progetto. Quindi, se mi dicessero: “Facciamo un altro film”, risponderei: “Sì, quando? Torniamo in Irlanda‘”.