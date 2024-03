Al primo contatto fisico tra Anne Hathaway e Nicholas Galitzine in The Idea of You – un leggero tocco delle mani – il pubblico alla première mondiale del film al SXSW ha perso completamente la testa. Nel momento in cui gli attori si baciavano, i sussulti, le grida e gli applausi erano assordanti.

Dopo la proiezione, Anne Hathaway è stata sopraffatta dall’emozione mentre saliva sul palco per una sessione di domande e risposte post-proiezione al Paramount Theatre di Austin. “Non riesco a parlare”, ha detto al pubblico, in lacrime. “Ti amo!” ha gridato un fan e Hathaway ha risposto: “Vi amo così tanto. Non avete idea del dono che ci avete appena fatto con la vostra reattività, dimostrandovi così connessi ad ogni piccola sfumatura di questo film. Non dimenticherò mai questa proiezione”.

“Per qualche ragione, parliamo delle storie di formazione come di qualcosa che ti accade nella prima parte della tua vita, e non so voi, ma mi sento come se continuassi a fiorire”, ha continuato. “Così, quando Cathy [Schulman] e Gabrielle [Union] mi hanno offerto così generosamente la parte, sono stata entusiasta di dire di sì”.

"I love you so much!" Anne Hathaway is in tears at the SXSW premiere of "The Idea of You." pic.twitter.com/OGsUXhIr3D — Variety (@Variety) March 17, 2024

Tratto dall’omonimo e acclamato romanzo, The Idea of You è incentrato su Solène (Anne Hathaway), una madre single quarantenne che inizia un’inaspettata storia d’amore con il ventiquattrenne Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), il cantante degli August Moon, la boy band più in voga del pianeta. Costretta ad accompagnare la figlia adolescente al Coachella Music Festival, dopo che il suo ex ha rinunciato all’ultimo minuto, Solène incontra casualmente Hayes, con cui fin dal primo momento scocca un’innegabile scintilla. I due intraprendono un’appassionata relazione, ma non passa molto tempo prima che lo status di superstar di Hayes ponga delle inevitabili sfide alla loro storia e che Solène si renda conto di come la vita sotto i riflettori di lui potrebbe essere più di quanto si aspetti.

The Idea of You, con Anne Hathaway, dal 2 maggio disponibile in tutto il mondo su Prime Video.