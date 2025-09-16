Anne Hathaway: 10 cose che non sai sull’attrice

Anne Hathaway è una delle migliori attrici della sua generazione, versatile e brillante, in grado di conquistare una grande fetta di pubblico di tutto il mondo. Entrare a Hollywood per lei non è stato facile, ma con le sue forze, con la sua bravura e con il talento innato per la recitazione, è riuscita a dimostrare quanto vale, senza mediazioni e puntando solo su se stessa. Ecco dieci cose che non sai di Anne Hathaway.

Anne Hathaway: film

1. Ha recitato in celebri film. Il debutto nel mondo del cinema è avvenuto nel 2001 con Pretty Princess. Grazie a questo film, l’attrice americana comincia ad essere molto richiesta per diverse produzioni, come Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella (2004), Principe azzurro cercasi (2004) e Havoc – Fuori controllo (2005). Ottiene poi grande notorietà con film come I segreti di Brokeback Mountain (2005), Il diavolo veste Prada (2006), Becoming Jane – Il ritratto di una donna contro (2007), Rachel sta per sposarsi (2008), Bride Wars (2009), Appuntamento con l’amore (2010), Alice in Wonderland (2010), Amore & altri rimedi (2010) e One Day (2011).

Nel 2012 la sua carriera prende una svolta importante, interpretando ruoli di spessore in Il cavaliere oscuro – Il ritorno , Les Misérables (film per quale vince l’Oscar per la Miglior Attrice non Protagonista), Interstellar (2014), Lo stagista inaspettato (2015) e Alice attraverso lo specchio (2016). Tra i suoi ultimi film si citano Colossal (2016), Ocean’s 8 (2018) e Serenity (2019), Attenti a quelle due (2019), Cattive acque (2019), Il suo ultimo desiderio (2019), Le streghe (2020) e Locked Down (2021). Dopo la pandemia ha continuato a spaziare tra generi diversi: Eileen (2023), thriller psicologico con Thomasin McKenzie; She Came to Me (2023) commedia romantica con Peter Dinklage; The Idea of You (2024) commedia romantica di Prime Video tratta dal romanzo di Robinne Lee; Mothers’ Instinct (2024) thriller psicologico al fianco di Jessica Chastain. È inoltre attesa nei progetti Flowervale Street (sci-fi di David Robert Mitchell, previsto per il 2025) e Il Diavolo veste Prada 2 (in produzione, uscita 2026).

2. Anne Hathaway è anche una doppiatrice eccellente. Nel corso della sua carriera, Anne Hathaway si è trovata spesso a prestare la propria voce: ciò è avvenuto per La ricompensa del gatto (2002), Cappuccetto Rosso e gli insoliti sospetti (2005), alcuni episodi de I Simpson realizzati tra il 2009 e il 2010, un episodio de I Griffin (2010) e I Griffin presentano It’s a Trap! (2010). Inoltre, l’attrice ha lavorato anche al doppiaggio del film di animazione Rio (2011) e del suo seguito Rio 2 – Missione Amazzonia (2014).

Anne Hathaway: il suo fisico

3. In Amore e altri rimedi Anne Hathaway si è messa davvero a nudo. Le scene di nudo e di sesso sono davvero molte in Amore e altri rimedi, in Anne Hathaway ha recitato con il collega e amico Jake Gyllenhaal. A proposito di questo film e delle scene svolte, l’attrice ha dichiarato che la nudità fa parte dell’essere attore e basta accordarsi su quanto viene richiesto di fare, dopodiché basta essere tranquilli e preparati e tutto va liscio.

4. Anne Hathaway ha una sensualità innata. L’attrice americana non è una di quelle persone che mette volutamente in mostra parti del suo corpo per attirare l’attenzione o per dimostrare la sua carica erotica. Anne non ha mai rinunciato all’eleganza e al buon gusto, sia che si tratti di uscite private o di eventi mondani. Eppure, sotto quel viso da fanciulla e quel corpo perfetto, l’attrice dimostra divere una sensualità innata, quasi innocente, sempre mostrata con molta grazia.

Anne Hathaway e Il diavolo veste Prada 2

5. L’attrice tornerà nei panni di Andy. Tra i ruoli più iconici di Anne Hathaway c’è senza dubbio quello di Andy Sachs ne Il diavolo veste Prada (2006), la giovane assistente che entra nel mondo spietato dell’editoria di moda accanto a Miranda Priestly/Meryl Streep. A distanza di vent’anni, Hathaway tornerà a indossare quei panni nell’attesissimo sequel Il diavolo veste Prada 2, attualmente in lavorazione e in uscita nel 2026.

Il nuovo film, prodotto da Disney e diretto da David Frankel (già regista del primo capitolo), esplorerà l’evoluzione del rapporto fra Andy e Miranda in un’epoca segnata dai social, dagli influencer e dal cambiamento dell’industria editoriale. In questa nuova storia, Andy è ormai una giornalista affermata e dovrà confrontarsi con un mondo della moda completamente mutato, mentre Miranda continua a dominare l’ambiente con la sua proverbiale autorità.

Per Hathaway il ritorno al personaggio di Andy rappresenta una sfida entusiasmante: l’attrice ha dichiarato che il sequel non sarà solo un esercizio di nostalgia, ma offrirà uno sguardo attuale e ironico su come il lavoro, l’ambizione e il potere siano cambiati negli ultimi vent’anni. Un modo per rinnovare un cult e parlare a una nuova generazione di spettatori.

6. Anne Hathaway ha avuto diverse controfigure. Le scene più pericolose sono state interpretate da diverse controfigure, più precisamente una per le scene d’inseguimento in moto e una per i combattimenti più duri. Tuttavia, una delle sue controfigure è rimasta coinvolta in un incidente sul set: durante le riprese, la stuntman ha perso il controllo del mezzo, durante la scena della scalinata in sella al Bat-Pod, andando a finire contro una cinepresa IMAX, distruggendola completamente. Fortunatamente, nessuna delle persone presenti si è fatta male.

Anne Hathaway, il marito e il figlio Rosebanks Jonathan Shulman

7. È sposata con un attore. Nel novembre del 2008 l’attrice ha iniziato a frequentare l’attore Adam Shulman, noto per essere stato il vice scefitto Enos Strate nel film Hazzard – I Duke alla riscossa. I due si sono poi sposati il 29 settembre del 2012 a Big Sur, in California, con una cerimonia interreligiosa ebraico-cristiana. In molti hanno notato come Shulman abbia una leggera somiglianza con il drammaturgo inglese William Shakespeare, la cui moglie si chiamava proprio anne Hathaway. C’è anche chi crede che i due attori siano propri loro reincarnazioni, i quali portano così avanti un amore eterno.

8. Ha avuto due figli. Il 24 marzo 2016 l’attrice americana è diventata mamma di Rosebanks Jonathan Shulman, il primo figlio dellla coppia. Da quel momento la Hathaway ha parzialmente diradato le sue attività lavorative, al fine di prendersi maggiormente cura del piccolo. Nel 2019 è poi nato il secondo figlio, chiamato semplicemente Jack.

Anne Hathaway oggi

9. Anne Hathaway ha in serbo molti progetti. Anne Hathaway continua a essere una delle attrici più richieste di Hollywood e ha ripreso a pieno ritmo la sua attività. Dopo Il suo ultimo desiderio (2020), Le streghe (2020) e Locked Down (2021), è stata protagonista della serie Apple WeCrashed (2022) accanto a Jared Leto e di film come Eileen (2023), She Came to Me (2023) e The Idea of You (2024) per Prime Video. Nel 2024 ha condiviso lo schermo con Jessica Chastain nel thriller psicologico Mothers’ Instinct, mentre nel 2025 è attesa nel misterioso sci-fi Flowervale Street diretto da David Robert Mitchell. Parallelamente è in preparazione l’attesissimo Il diavolo veste Prada 2 (uscita prevista nel 2026), che la vedrà tornare nei panni di Andy Sachs insieme a Meryl Streep ed Emily Blunt. Hathaway alterna quindi ruoli in grandi produzioni commerciali a progetti d’autore, confermandosi interprete versatile e pronta a rinnovarsi a ogni stagione.

Anne Hathaway: età e altezza dell’attrice

10. Anne Hathaway è nata il 12 novembre del 1982 a New York, Stati Uniti. L’attrice è alta complessivamente 1.73 metri.

Fonti: IMDb, biography