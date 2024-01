- Pubblicità -

Grazie ad una performance sorprendentemente solida nei mercati esteri, in particolare in Cina, l’ultimo film dell’ormai defunto DC Extended Universe, Aquaman e il Regno Perduto sta raccogliendo consensi maggiori del previsto al botteghino. Questo fine settimana ha segnato una doppia vittoria per il sequel, che ha debuttato con risultati deboli a dicembre. Ora, però, Aquaman 2 ha ormai superato la soglia dei 100 milioni di dollari a livello nazionale e la soglia dei 300 milioni di dollari a livello mondiale.

Il film ha incassato oltre 10 milioni di dollari a livello nazionale questo fine settimana e altri 50 milioni dai mercati esteri nell’ultima settimana. Il bottino internazionale di Aquaman e il Regno Perduto ammonta ora a 234 milioni di dollari, il che porta il suo totale globale cumulativo a 334 milioni di dollari. Il film ha avuto particolare successo nel formato IMAX, incassando un totale complessivo di oltre 30 milioni di dollari, di cui 10 milioni provenienti dal Regno di Mezzo. Il film diretto da James Wan con Jason Momoa ha già superato The Marvels e The Flash, che hanno concluso le loro corse globali rispettivamente con 205 milioni di dollari e 270 milioni di dollari. Il film ora punterà a superare Black Adam del 2022, che ha concluso la sua corsa nelle sale con poco più di 390 milioni di dollari in tutto il mondo.

Grazie alla forte performance internazionale, per il film ci sono in palio un incasso finale di oltre 400 milioni di dollari. Aquaman e il Regno Perduto ha avuto una produzione travagliata, con cambiamenti dietro le quinte nel DCEU che hanno influenzato la storia. Sia Michael Keaton che Ben Affleck, ad esempio, avevano filmato dei cameo come le rispettive versioni di Batman, ma nessuno dei due appare nel film finale. Aquaman 2 conclude il DCEU, iniziato nel 2013 con L’Uomo d’Acciaio di Zack Snyder.