Avengelyne: Olivia Wilde alla regia, Margot Robbie protagonista?

È in fase di sviluppo un film live-action basato sulla serie di fumetti fantasy/horror Avengelyne, e una grande star potrebbe essere in lizza per il ruolo di protagonista. Secondo Deadline, innanzitutto, il progetto sarà diretto da Olivia Wilde (Don’t Worry Darling), con la LuckyChap – la società che Margot Robbie gestisce insieme a Tom Ackerley e Josey McNamara, e Simon Kinberg – a bordo come produzione. Dato il coinvolgimento della LuckyChap, secondo quanto riferito il piano prevede che la Robbie oltre a ricoprire il ruolo di produttrice interpreti anche il ruolo principale, ma “il suo campo sta negando questa parte“.

Ciò non significa che la cosa non si farà, ma sembra che altri attori potrebbero essere coinvolti e dunque al momento non vi è ancora un nome ufficialmente legato ad Avengelyne come protagonista. Non si conoscono i tempi della produzione, ma se lo sviluppo del progetto dovesse procedere spedito si potrebbero presto avere maggiori informazioni riguardo al cast. Al momento, tuttavia, non è stato ancora neanche annunciato lo sceneggiatore legato al progetto, anche se si parla di un nome “di prima grandezza“.

Chi è Avengelyne?

Il fumetto è stato creato da Rob Liefeld e Cathy Christian ed è incentrato su un angelo caduto che combatte le forze del male. “Avengelyne ha risuonato in modo così forte con il pubblico perché la sua storia di redenzione è così simile a quella di un personaggio“, ha dichiarato Liefeld. “Un angelo caduto, condannato a redimersi servendo l’umanità, la Terra è un ambiente estraneo per lei, che deve adattarsi per salvare se stessa e l’umanità. Il suo dilemma è fonte di umorismo in mezzo al grande motore della trama che guida il suo viaggio“.

La sinossi riportata da Deadline recita: “Avengelyne è un angelo che combatte le forze del male e spesso si trova faccia a faccia con demoni e mostri. È stata la guerriera più temuta della Casa della Guerra del Cielo, avendo fatto irruzione da sola nel Pandemonio, la fortezza esterna dell’Inferno, per affrontare il Diavolo in persona. È un angelo caduto, bandito dal Paradiso da Dio dopo essere stato ingannato e aver messo in dubbio il suo amore per gli umani“.

“Avengelyne è stata privata di tutte le sue capacità angeliche, a parte la sua grande forza e il suo sangue che, una volta estratto dal suo corpo, può essere usato come arma o come miracolo una volta potenziato citando i versetti della Bibbia. Avengelyne usa i suoi poteri per combattere i demoni sulla terra e viene preparata per essere l’ultima speranza dell’umanità in un prossimo Armageddon“.