Dune – Parte Tre: un nuovo promettente aggiornamento sul film

Dune – Parte Due (qui la nostra recensione) è arrivato nelle sale il mese scorso e sta riscuotendo un buon successo al botteghino, oltre a essere un successo di critica e pubblico. Da quando questo secondo capitolo è arrivato in sala, però, i fan non possono fare a meno di chiedersi come proseguirà la storia di Paul Atreides e della sua ascesa al trono. Da tempo sappiamo che Denis Villeneuve intende realizzare un Dune – Parte Tre, basato sul secondo romanzo del Ciclo di Dune, ovvero Messia di Dune. Ad oggi le sorti di questo terzo film erano però appese all’esito in termini di guadagno del secondo capitolo.

Ora però, un rapporto fornito da The Hollywood Reporter ha offerto un piccolo aggiornamento su Dune – Parte Tre. “Villeneuve e la Legendary stanno attualmente sviluppando un terzo film della serie Dune, basata sugli scritti dell’autore di fantascienza Frank Herbert. Dune – Parte Due, che è arrivato nelle sale a marzo distribuito dalla Warner Bros, è attualmente il film che ha incassato di più in patria, avendo superato i 250 milioni di dollari“, scrive THR. La cosa sembra dunque ufficialmente confermare la realizzazione del film, anche se sarà meglio attendere che sia la Warner Bros. stessa a comunicare la cosa.

Sappiamo però che Villeneuve intende prendersi momentaneamente una pausa dal suo viaggio nell’universo di Frank Herbert, concentrandosi prima su un qualche altro progetto di dimensioni più piccole. Se dunque Dune – Parte Tre ci sarà, potrebbe volerci un po’ più del previsto prima di vederlo in sala. Ad oggi non sono state fornite indicazioni sui possibili tempi, ma lo stesso Villeneuve ha affermato che non girerà il film finché non sarà sicuro di poterlo realizzare nella miglior maniera possibile. Il che conferma che il nuovo capitolo potrebbe richiedere molto lavoro e non essere dunque pronto prima di qualche anno.

Quello che c’è da sapere su Dune – Parte Due?

“Questo film successivo esplorerà il mitico viaggio di Paul Atreides mentre si unisce a Chani e ai Fremen mentre è su un sentiero di guerra di vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia“, si legge nella sinossi ufficiale. “Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, tenta di prevenire un futuro terribile che solo lui può prevedere.”

Nel film vediamo Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, Zendaya nei panni di Chani, Rebecca Ferguson nei panni di Lady Jessica, Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck, Javier Bardem nei panni di Stilgar, Austin Butler nei panni di Feyd-Rautha, Florence Pugh nei panni della Principessa Irulan, Dave Bautista nei panni della Bestia. Rabban, Léa Seydoux nel ruolo di Lady Margot, Stellan Skarsgård nel ruolo del Barone e Christopher Walken nel ruolo dell’Imperatore Shaddam IV.

Dune – Parte Due è diretto da Denis Villeneuve da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Jon Spaihts. Il film è basato sull’innovativo romanzo di fantascienza Dune del 1965 di Frank Herbert ed è uscito nei cinema il 28 Febbraio 2024. Il secondo capitolo continua la storia di Dune – Parte Uno, che, nonostante la sua controversa uscita, è stato un solido successo al botteghino nel 2021, incassando oltre 402 milioni di dollari su un budget di produzione stimato di 165 milioni di dollari.