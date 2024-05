Bad Boys: Ride or Die, Will Smith e Martin Lawrence scappano dalla legge nel nuovo teaser

Will Smith e Martin Lawrence sono quasi arrivati con Bad Boys: Ride or Die, il quarto film del franchise. Il franchise, che ha appassionato i fan di tutto il mondo per decenni, sta per subire una svolta epocale: questa volta i detective si trasformano in fuggitivi. Per incuriosire ulteriormente i fan, è stato rilasciato un nuovo teaser che vede Will Smith e Lawrence impegnati in un’azione ad alto numero di giri e nell’umorismo tipico dei ragazzi in fuga. Pur non svelando molto, il teaser mette in mostra i pezzi d’azione e l’incredibile chimica tra gli attori principali. Promette un tono elettrizzante e un nemico formidabile e stabilisce il giusto tono per il prossimo capitolo.

From Bad Boys to wanted men. Will Smith and Martin Lawrence star in @BadBoys: Ride Or Die – exclusively in theaters June 7. pic.twitter.com/8fS1odFe0o — Sony Pictures (@SonyPictures) May 13, 2024

Il film riunisce i detective Mike e Marcus che indagano sulla corruzione all’interno della polizia di Miami. Quando il loro defunto capitano Conrad Howard viene accusato di essere coinvolto nei cartelli della droga, una trappola li trasforma in fuggitivi, costringendoli a lavorare al di fuori della legge. Diretto dal duo Adil & Bilall, il film sarà ricco di grandi scene d’azione e di un mistero avvincente.

Parlando in una recente intervista, il duo ha rivelato che con i film di Jerry Bruckheimer i fan tendono sempre a pensare a tutta “l’azione e alle folli esplosioni. Ma in realtà sono i personaggi dei suoi film il motivo per cui il pubblico ama guardarli“. I due registi hanno poi aggiunto: “Quindi, abbiamo approfondito i momenti legati ai personaggi. Ma tutto quello che abbiamo imparato, in termini di movimenti della macchina da presa e di regia sul set, abbiamo cercato di spingerci oltre. A volte abbiamo avuto dei momenti e delle inquadrature particolari che non abbiamo provato nell’ultimo film perché forse era un po’ più classico. Questa volta, invece, siamo andati più funky e più loco“.

Nel cast del film figurano anche Vanessa Hudgens nel ruolo di Kelly, Alexander Ludwig nel ruolo di Dorn, Paola Núñez nel ruolo del Capitano Rita Secada, Eric Dane nel ruolo del cattivo Banker, Ioan Gruffudd nel ruolo di Lockwood, Jacob Scipio nel ruolo di Armando Aretas e Melanie Liburd nel ruolo di Christine. Completano il cast Tiffany Haddish, Joe Pantoliano, John Salley, DJ Khaled, Rhea Seehorn, Dennis Greene, Joyner Lucas e Quinn Hemphill. Inoltre, Tasha Smith sostituisce Theresa Randle nel ruolo della moglie di Marcus, Theresa. Bad Boys: Ride or Die arriverà nelle sale il 7 giugno negli Stati Uniti.