Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, il conflitto inizia nella nuova immagine del film d’animazione

Preparatevi alla guerra, perché il primo trailer a Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim è ormai alle porte. La Warner Bros. Discovery ha annunciato che il primo film d’animazione ambientato nell’universo de Il Signore degli Anelli sarà protagonista del prossimo Festival Internazionale del Film d’Animazione di Annecy. Lo studio ha inoltre annunciato altri progetti attesi per il suo programma di presentazione, tra cui The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie, Creature Commandos e il reboot di The Amazing World of Gumball.

Oltre alla promessa del filmato in anteprima mondiale, il panel “Filmmaker Conversation and Exclusive Extended Look” per Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim presenta anche un team stellare di relatori. Al Festival Internazionale del Cinema di Annecy saranno presenti la sceneggiatrice della trilogia de Il Signore degli Anelli Philippa Boyens, il regista di Star Wars: Vision Kenji Kamiyama e il produttore di Blade Runner: Black Lotus Joseph Chou. Al panel parteciperà anche il leggendario interprete di motion capture e il “prezioso” volto di Gollum, Andy Serkis. L’apparizione di Andy Serkis è più che appropriata, dato che è stato recentemente annunciato che sarà il regista di un nuovo spin-off del Signore degli Anelli in live-action, Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum.

Di cosa parla “Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim”?

Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim si svolge diverse centinaia di anni prima degli eventi principali della trilogia del Signore degli Anelli. Invece di concentrarsi sul potere dell’Unico Anello o sulle origini di Sauron, La guerra dei Rohirrim promette di raccontare le antiche storie del Fosso di Helm, l’enorme fortezza vista nel finale de Il Signore degli Anelli: Le due torri. Prevedibilmente, la serie segue anche i primi giorni dei Cavalieri di Rohan e del loro re, Helm Hammerhand (Brian Cox).

Il ruolo del nuovo vecchio re, Helm Hammerhand, sarà doppiato da Brian Cox, la star della serie drammatica di successo Succession. Brian Cox ha certamente una grande corona da riempire, dato che seguirà il personaggio di Re Theoden, amato dai fan, della trilogia originale de Il Signore degli Anelli, interpretato magistralmente dal grande Bernard Hill. A proposito di membri del cast originale della trilogia di Peter Jackson, uno degli sviluppi più eccitanti è la rivelazione che Miranda Otto riprenderà il suo ruolo di Eowyn, figlia di Teodoro e uccisore del Re Stregone. Dato che il film è un prequel, la Otto probabilmente fornirà la narrazione e/o sarà protagonista di flash forward.