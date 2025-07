Mikey Madison e Jeremy Allen White in trattative per unirsi al sequel di The Social Network

Mikey Madison e Jeremy Allen White sono in lizza per i ruoli principali nel sequel che sarà diretto da Aaron Sorkin del film vincitore dell’Oscar nel 2010 The Social Network, secondo quanto riportato da Variety. Sebbene non siano state fatte offerte, sembra che Sorkin abbia incontrato sia Madison che White per discutere del progetto, il quale è però ancora in fase di sviluppo e deve ancora ricevere il via libera dalla Sony.

Sorkin, stando a quello che sappiamo, scriverà e dirigerà il seguito dell’originale di David Fincher del 2010. Mentre quel film raccontava la creazione dell’onnipresente piattaforma di social media e l’ascesa del suo geniale fondatore Mark Zuckerberg, il sequel sarà basato su “The Facebook Files” di Jeff Horwitz. Pubblicata dal Wall Street Journal nel 2021, la serie di articoli ha denunciato Facebook per i suoi effetti dannosi sugli adolescenti e la sua consapevole diffusione di disinformazione, che ha contribuito ad atti di violenza politica.

I prossimi progetti di Mikey Madison e Jeremy Allen White

Il casting è molto chiacchierato, dato che Mikey Madison è reduce dalla sua interpretazione vincitrice di un Oscar nel film indipendente di Sean Baker, “Anora”. La sua prossima interpretazione sarà al fianco di Kirsten Dunst in “Reptilia” e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe in trattative per “The Masque of Death” della A24. Allo stesso modo, Jeremy Allen White, meglio conosciuto per il suo lavoro nella serie culinaria della FX “The Bear”, per la quale ha vinto due Emmy consecutivi, interpreterà The Boss nel film biografico su Bruce Springsteen dal titolo “Springsteen: Liberami dal Nulla“ in uscita nelle sale questo autunno. Avrà anche un ruolo chiave in “The Mandalorian & Grogu”, doppiando Rotta the Hutt.

Il successo di The Social Network

Il film, uscito nel 2010, aveva ottenuto un successo straordinario, raccogliendo ottime lodi dalla critica, incassando 226 milioni di dollari al botteghino mondiale e e guadagnando poi otto nomination agli Oscar, vincendo infine i premi per la migliore sceneggiatura non originale, il miglior montaggio e la migliore colonna sonora originale. Jesse Eisenberg ha interpretato il ruolo del genio di Facebook in The Social Network, recitando al fianco di Andrew Garfield, Justin Timberlake e Armie Hammer. Non è però ancora noto se Eisenberg riprenderà il ruolo di Zuckerberg nel sequel.