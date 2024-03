L’adattamento live-action di Bambi della Disney avrebbe perso la sua regista. The Wrap riporta infatti che la premio Oscar Sarah Polley non dirigerà più la nuova versione del film, anche se i motivi non sono stati chiariti. La notizia arriva sulla scia delle dimissioni del presidente dei Walt Disney Motion Picture Studios Sean Bailey, annunciate alla fine del mese scorso. Secondo il rapporto, Bailey è stato il principale responsabile degli sforzi della Disney per realizzare adattamenti in live-action di vari classici. Tuttavia, la partenza di Bailey mette in discussione lo stato di alcuni progetti live-action che erano in cantiere, tra cui Bambi.

Lo scorso giugno era stato riferito che la Polley, vincitrice della sceneggiatura di Women Talking, era in trattative per dirigere Bambi, mentre il film stesso era stato annunciato come in fase di sviluppo all’inizio del 2020. Come noto, questo remake in live action dovrebbe aggiornare la storia per renderla più facilmente comprensibile dai bambini, riportando così la storia del giovane cervo colpito da una tragedia che conta tra i suoi amici del bosco il coniglio Thumper e una puzzola di nome Flower. Il film animato della Disney, uscito nel 1942, è stato tratto dal romanzo di Felix Salten del 1923.

Il remake della Disney Bambi è ancora in fase di sviluppo

Annunciata a gennaio 2020, la nuova versione di Bambi attualmente non ha una data di uscita. Ora che la Polley sembra dunque fuori dal progetto, non è noto se e di quanto il film potrà subire ritardi. Lindsey Anderson Beer era stata incaricata di scrivere il remake, ma ha dovuto poi lasciare il ruolo per via di altri impegni. Dovrebbe però rimanere accreditata come sceneggiatrice, insieme ai nuovi arrivati Geneva Robertson-Dworet, Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster. Questo remake, inoltre, dovrebbe esser concepito come un musical con canzoni di Kacey Musgraves. Chris Weitz, Paul Weitz e Andrew Miano sono i produttori.