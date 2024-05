Baz Luhrmann abbandona la regia dell’adattamento di “Il maestro e Margherita”

Il regista Baz Luhrmann non è più legato all’atteso adattamento in lingua inglese del romanzo russo “Il maestro e Margherita”, come ha appreso Variety. Nel 2019 era stato riferito per la prima volta che Luhrmann aveva intenzione di sviluppare un film basato sull’iconico libro attraverso la sua società in joint-venture con Len Blavatnik, Baz & Co. Ma il film ha tardato a concretizzarsi e Baz Luhrmann è a quel punto passato a dirigere il biopic “Elvis”, nominato agli Oscar, e la serie limitata “Faraway Downs”. Ora, il regista si è ritirato completamente dal progetto. Secondo Variety, c’erano dubbi sui diritti del libro. I produttori del film hanno rifiutato di commentare, anche se una fonte contesta la confusione sui diritti.

Di cosa parla Il maestro e Margherita?

Romanzo fondamentale del XX secolo, Michail Bulgakov ha scritto per la prima volta “Il Maestro e Margherita” nell’Unione Sovietica negli anni ’30, ma fu pubblicato solo alcuni decenni dopo la morte dell’autore. La storia fantastica, ispirata al Faust, vede il Diavolo visitare l’Unione Sovietica e include elementi di satira, cristianesimo, commedia e soprannaturale. La trama è poi incentrata sulla storia d’amore tra uno scrittore e drammaturgo anonimo (definito il “Maestro”) e Margherita Nikolaevna, sulle persecuzioni politiche inflitte a costui da parte delle autorità sovietiche degli anni trenta, e il suo riscatto.

Il testo controverso è da tempo oggetto di discordia. È stato pubblicato postumo alla fine degli anni ’60 in Francia e, secondo l’esito di una causa intentata dai presunti eredi di Bulgakov, la sua prima pubblicazione non era conforme alle leggi statunitensi sul copyright, facendolo cadere nel pubblico dominio. Dopo il crollo dell’Unione Sovietica e la formazione della Federazione Russa, sono state emanate diverse leggi internazionali che hanno ripristinato il diritto d’autore sull’opera, che alla fine è passata a Sergey Shilovsky e a sua sorella Daria Shilovskaya.

Gli Shilovsky non sono discendenti diretti dell’autore, ma sostengono di aver ereditato il libro dalla nonna, terza moglie di Bulgakov. Nonostante ciò, la coppia è stata ferocemente protettiva nei confronti dell’opera. Nel 2014 hanno intentato una causa a New York per una traduzione in inglese del libro pubblicata mentre era fuori copyright. (Il tribunale non ha messo in dubbio la proprietà dei diritti degli Shilovy, ma ha dato ragione all’editore). Anche una versione russa completata nel 1994 dell’opera di Yuri Kara sarebbe stata bloccata a causa dei diritti.

A parte le questioni legate ai diritti, nel corso degli anni decine di altri registi hanno tentato e fallito di realizzare una versione cinematografica de “Il maestro e Margherita”, tra cui, si dice, Roman Polansky, Federico Fellini e Terry Gilliam. Nel 2008 il produttore Scott Steindorff avrebbe acquisito i diritti per realizzare una versione in lingua inglese che non è mai stata realizzata. “I diritti sono stati acquistati, le sceneggiature scritte, i diritti decaduti, i soldi sperperati, le location esplorate”, ha scritto Mia Taylor in un articolo del 2000 per la rivista letteraria Tin House sui vari tentativi falliti di realizzare il film.

“Sono stati realizzati anche adattamenti oscuri, che sembrano impossibili da rintracciare. Ma qualcosa sembra inevitabilmente ostacolare questi sforzi. Trentatré anni dopo la pubblicazione del libro, il film definitivo non è ancora stato realizzato”. Baz Luhrmann, come anticipato, si era interessato all’adattamento ormai cinque anni fa, ma oltre alle preoccupazioni sui diritti si dice che a farlo ora uscire dal progetto ci sia stato anche un disaccordo sulla sceneggiatura. Tuttavia, secondo Variety, Luhrmann, che è stato a lungo un fan del libro, non avrebbe del tutto rinunciato a tornare un giorno su questo adattamento.