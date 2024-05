Spider-Man: Far From Home è il film del franchise con l’apertura più bassa nelle ri-distribuzioni di SONY

Mentre Sony Pictures continua a ripubblicare tutti gli otto film live-action di Spider-Man nelle sale, l’ultima avventura di Spidey che torna sul grande schermo è Spider-Man: Far From Home del 2019.

Anche se i primi film hanno funzionato abbastanza bene, sembra che questi episodi più recenti della serie siano semplicemente troppo freschi nella mente di molte persone, dato che la seconda uscita da solista di Tom Holland nei panni del Lanciaragnatele ha incassato solo $ 265.000 lunedì, mettendo a segno il giorno di apertura più basso delle riedizioni, fino a questo momento.

È interessante notare che questa versione di Far From Home include una scena che non era presente nella versione cinematografica originale del film, con Spidey che elimina alcuni scagnozzi nel suo costume di Iron Spider.

Per quanto riguarda la prossima volta che vedremo il personaggio sul grande schermo in una nuova avventura, sappiamo che un quarto film di Spider-Man è nelle prime fasi di sviluppo, ma il progetto deve ancora essere annunciato ufficialmente.

Tom Holland e Zendaya torneranno nei panni di Peter Parker e MJ, e si dice che questo film sarà il primo capitolo di una nuova trilogia, anche se Holland non sembra entusiasta di rimanere nel ruolo del personaggio ancora per molto. Durante una recente intervista, l’attore ha detto di sentirsi troppo abituato alla “coperta di sicurezza di Spider-Man”.

Gli sceneggiatori di No Way Home Chris McKenna e Erik Sommers stanno attualmente lavorando alla sceneggiatura, ma non sappiamo ancora quale dei suoi temibili nemici causerà problemi a Peter e soci. La maggior parte dei principali cattivi di Spidey sono già stati utilizzati nei film precedenti (Green Goblin, Doctor Octopus, ecc.), ma una voce recente afferma che il sequel ancora senza titolo conterrà un cattivo che non abbiamo ancora visto in live-action.