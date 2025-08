A Quiet Place III: John Krasinski torna a dirigere, scrivere e produrre

Gli alieni dalle grandi orecchie, ipersensibili al rumore stanno di nuovo invadendo la Terra! John Krasinski ha annunciato A Quiet Place III, la cui uscita nelle sale è prevista per il 9 luglio 2027.

Il poliedrico attore, candidato a 4 Primetime Emmy, ha appena annunciato sui social media che tornerà a dirigere, scrivere e produrre il quarto film del franchise Paramount. Al momento non è stato confermato il cast, la trama è tenuta segreta.

La Sunday Night Productions di Krasinski e Allyson Seeger sta producendo con Platinum Dunes. Sunday Night ha un accordo di prelazione con lo studio.

A Quiet Place III si unisce a un franchise di successo

Il franchise di A Quiet Place ha incassato oltre 900 milioni di dollari in tutto il mondo con i suoi tre film, che comprendono A Quiet Place – Un posto tranquillo e A Quiet Place – Parte II di John Krasinski, e lo spin-off diretto da Michael Sarnoski A Quiet Place: Day One.

Il primo A Quiet Place – Un posto tranquillo è decollato a razzo al SXSW nel 2018, con un incasso iniziale di 50,2 milioni di dollari, quasi 153 milioni di dollari negli Stati Uniti e quasi 341 milioni di dollari a livello globale. Il film, interpretato da Krasinski, Emily Blunt, sua moglie nella vita, Noah Jupe e Millicent Simmonds, ha ricevuto una nomination all’Oscar per il miglior montaggio sonoro.

A Quiet Place – Parte II, la cui uscita è stata posticipata a causa del Covid, ha rilanciato il botteghino durante il weekend del Memorial Day 2021 con un debutto di 57 milioni di dollari in 4 giorni, un incasso di 160 milioni di dollari negli Stati Uniti e 297,3 milioni di dollari. Blunt, Jupe e Simmonds sono tornati per il sequel, che ha ottenuto una nomination ai BAFTA per il miglior sonoro.

L’estate scorsa, A Quiet Place: Day One, un prequel ambientato in una New York City apocalittica devastata dagli alieni e interpretato dal premio Oscar Lupita Nyong’o e Joseph Quinn, ha debuttato con 52,2 milioni di dollari e ha raggiunto i 139 milioni di dollari negli Stati Uniti e i 262 milioni di dollari a livello globale.