Bring Her Back sarà il prossimo film horror dei registi di Talk to Me

A24 collaborerà nuovamente con Danny e Michael Philippou di Talk to Me per un nuovo film horror con Sally Hawkins intitolato Bring Her Back.

Dopo il successo della loro unione per il film horror del 2023 Talk to Me, A24 e i coniugi Philippous hanno deciso di riunirsi per altri progetti, soprattutto se si considera che Talk to Me è stato il titolo horror di A24 che ha ottenuto il miglior risultato sul mercato nazionale.

Bring Her Back riunirà A24 e i Philippou

Sally Hawkins non è estranea al cinema di genere, avendo recitato in La forma dell’acqua di Guillermo Del Toro e Godzilla: King of the Monsters di Michael Dougherty. È nota soprattutto per i ruoli drammatici in film come Spencer, Submarine, Un’educazione, Happy-Go-Lucky.

La trama di Bring Her Back è attualmente sconosciuta, ma il film si aggiunge ai progetti che i Philippous stanno già sviluppando, con un sequel di Talk to Me e un progetto di documentario ispirato al loro viaggio nel mondo del deathmatch wrestling underground internazionale.

Talk to Me è stato uno dei film horror più apprezzati del 2023, con un’interpretazione di spicco della protagonista Sophie Wilde. Il film ha consacrato il duo di registi australiani Philippous come una nuova ed entusiasmante voce del genere. Samantha Jennings e Kristina Ceyton della Causeway Films produrranno Bring Her Back. L’inizio della produzione è previsto per l’estate del 2024.