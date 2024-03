La giovane Clotilde Esposito vanta ad oggi una carriera prevalentemente televisiva, con titoli grazie ai quali si è costruita una buona reputazione di interprete capace di passare con naturalezza da toni drammatici ad altri più spensierati. Ad averla resa una delle interpreti da tenere d’occhio per il futuro ci ha però pensato la popolare serie Mare fuori, dove Esposito stagione dopo stagione ha dato continua prova del proprio talento.

Clotilde Esposito: i suoi film e le serie TV

1. È nota per alcune serie TV. L’esordio in televisione per Esposito avviene nel 2012 con la partecipazione alla soap opera Un posto al sole. Successivamente recita nella miniserie Pupetta – Il coraggio e la passione (2013), dove interpreta la protagonista da giovane, nella serie Sotto copertura (2015) e nella serie Furore – Il vento della speranza (2014-2017), dove è la co-protagonista Giuseppina Fiore. Dal 2020 recita invece nella popolare serie Rai Mare fuori, condividendo la scena con gli attori Massimiliano Caiazzo, Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Artem e Matteo Paolillo.

2. Ha recitato in un film. Ad oggi Esposito ha preso parte ad un solo film per il cinema. Si tratta di Milionari, diretto nel 2014 da Alessandro Piva, tratto dal romanzo “I milionari” scritto da Luigi Alberto Cannavale e Giacomo Gensini e ispirato alle vicende di un clan criminale napoletano. In questo film l’attrice interpreta la versione di Rosaria, che da adulta è poi interpretata dall’attrice Valentina Lodovini. Nel film recitano anche Carmine Recano, Francesco Scianna e Francesco Di Leva.

Clotilde Esposito in Mare fuori

3. È una delle protagoniste della serie. In Mare fuori Esposito interpreta Silvia Scacco, un’adolescente civettuola e piacente che ha fatto della seduzione la sua arma principale, seguendo i consigli della madre. Cresciuta con il mito dei soldi e della vita facile, si ritrova a finire in carcere dopo essere stata incastrata da quello che credeva il suo amore. All’interno dell’IPM sviluppa poi ottimi rapporti di amicizia con la maggior parte delle detenute, per le quali si dimostra sempre di grande supporto quando queste ne hanno bisogno, senza dimenticarsi però delle proprie ambizioni.

4. Non si ritrova nel proprio personaggio. Parlando di Silvia, l’attrice ha raccontato di aver fatto abbastanza fatica a calarsi nei suoi panni per la serie Mare fuori, non condividendo poi molto con lei e ritenendosi anzi all’estremo opposto. Con il tempo, tuttavia, Esposito ha imparato a comprendere Silvia e a scoprirsi profondamente affascinata dal suo modo di essere, di vivere la vita, dal suo senso di libertà e dalla sua energia. Una volta compreso ciò, ha trovato la giusta chiave per interpretarla.

Clotilde Esposito in Sotto copertura

5. Ha preso parte alla serie poliziesca. Nel 2015 Esposito recita con il ruolo di Giuliana Simeone nella prima stagione della serie Sotto copertura. In essa si racconta l’attività investigativa che porta all’arresto del capo del Clan dei Casalesi Antonio Iovine per mano del commissario Michele Romano (ispirato alla figura di Vittorio Pisani), capo della squadra mobile di Napoli, aiutato dal suo gruppo composto da Rosanna Croce, Arturo De Luca, Salvo Izzo e Carlo Caputo.

Clotilde Esposito in Un posto al sole

6. Ha avuto un ruolo nella celebre soap opera. Dopo aver iniziato a studiare recitazione presso la Scuola di Cinema Teatro e Danza “La Ribalta” di Castellammare di Stabia, nel 2012, in quello stesso anno Esposito ha ottenuto un primo ruolo da attrice, ovvero quello dell’adolescente Greta Fournier nella celebre soap opera Un posto al sole. Pur essendo un ruolo piccolo, ha permesso a Esposito di iniziare il proprio percorso artistico, facendosi notare e ottenendo una prima notorietà.

Clotilde Esposito: Maria Esposito è sua sorella?

7. Non è la sorella della sua collega di set. A partire dalla seconda stagione di Mare fuori si è unita al cast anche l’attrice Maria Esposito, fattasi subito notare per il ruolo di Rosa Ricci. Data anche una certa somiglianza che intercorre tra Maria e Clotile, i fan hanno iniziato a supporre che quel cognome in comune indicasse che le due sono sorelle. In realtà, come rivelato, non c’è alcun legame di parentela tra di loro e il loro ugual cognome è solamente una coincidenza. Esposito è infatti, come noto, un cognome estremamente diffuso in Campania.

Clotilde Esposito è su Instagram

8. È presente sul social network. L’attrice è presente sul social network Instagram, con un proprio profilo verificato seguita da 567 mila persone e dove attualmente si possono ritrovare circa 400 post. Questi sono principalmente immagini relative a suoi lavori da attrice e da modella, inerenti il dietro le quinte di tali progetti o promozionali nei loro confronti. Ma non mancano anche curiosità, momenti di svago, eventi a cui ha preso parte e altre situazioni ancora. Seguendola, si può dunque rimanere aggiornati su tutte le sue novità.

Clotile Esposito: chi è il suo fidanzato?

9. È molto riservata. L’attrice ha sempre dimostrato di voler mantenere una certa separazione tra la propria vita lavorativa e quella personale. Ha dunque evitato di condividere particolari dettagli su di essa e pertanto ad oggi non è noto, ad esempio, se abbia un fidanzato o no. Si tratta di un aspetto della sua vita privata che comprensibilmente – e giustamente – Esposito preferisce non far sapere, limitando ciò che si sa di lei alla sola sfera lavorativa.

Clotilde Esposito: età, altezza e origini dell’attrice

10. Clotilde Esposito è nata il 20 aprile del 1997 a Napoli. L’attrice è alta complessivamente 1,65 metri.

