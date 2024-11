Casa del Cinema: il programma di Dicembre 2024

La Fondazione Cinema per Roma presenta il programma di dicembre della Casa del Cinema. In occasione delle festività, il calendario sarà inaugurato, domenica 1° dicembre, dalla rassegna “Tutti a tavola”: in arrivo, una serie di quattordici titoli, firmati da registi come Alfred Hitchcock, Marco Ferreri, Luis Buñuel, Ettore Scola, Robert Altman, in cui il piacere, i rituali, gli eccessi del cibo, la convivialità e gli intrecci fra commensali svolgono un ruolo di primo piano all’interno della narrazione.

Da lunedì 2 dicembre, si terranno le proiezioni del “Film del mese”, Leggere Lolita a Teheran di Eran Riklis, presentato in anteprima mondiale alla scorsa Festa del Cinema di Roma, dove si è aggiudicato il Premio del Pubblico FS e il Premio speciale della Giuria per il cast femminile.

Due gli appuntamenti che la Casa del Cinema ospiterà in vista del prossimo Giubileo: Il Decalogo di Krzysztof Kieślowski, che firma dieci straordinari mediometraggi ispirati ai comandamenti, e Sopralluoghi in Palestina per “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini, il viaggio del grande artista bolognese fra Palestina, Israele e Giordania alla ricerca dei luoghi in cui ambientare una delle sue opere più famose, Il Vangelo secondo Matteo. A trent’anni dalla scomparsa di Gian Maria Volonté, la Casa del Cinema dedicherà due giornate al ricordo del grande attore, con le proiezioni di Porte aperte di Gianni Amelio e del documentario Volonté – L’uomo dai mille volti di Francesco Zippel. Il programma del mese si completerà con la presentazione di due libri: “Fantasmi urbani – La memoria dei cinema di Roma” di Silvano Curcio, promosso dalla Titanus in occasione del 120° anniversario della sua fondazione (edito da Palombo Editore), e “Silenzio. Le sette vite di Diana Karenne” di Melania G. Mazzucco (Einaudi. Supercoralli). Proseguirà, infine, la collaborazione fra Fondazione Cinema per Roma e Galleria Borghese con la proiezione di The Mill and the Cross di Lech Majewski.

TUTTI A TAVOLA

1° dicembre – 7 gennaio | Sala Cinecittà | Ingresso: 5 euro

Dal primo dicembre al primo gennaio, con repliche fino al 7 gennaio, la Casa del Cinema ospiterà la rassegna “Tutti a tavola”. In programma, una serie di quattordici titoli, dalla commedia al dramma dal noir all’animazione, in cui il piacere, i rituali, gli eccessi del cibo, la convivialità e gli intrecci fra commensali svolgono un ruolo di rilievo all’interno della narrazione. Il ciclo sarà inaugurato, domenica primo dicembre alle ore 20, da La grande abbuffata, uno dei capolavori assoluti di Marco Ferreri, fondato su un paradosso geniale: riempirsi di cibo fino all’autodistruzione per mostrare l’incolmabilità dei vuoti della vita.

Il viaggio temporale di “Tutti a tavola” inizierà nel 1948 con Nodo alla gola di Alfred Hitchcock, magistrale saggio di regia ambientato in un tempo e uno spazio ristretti (un ricevimento organizzato da due giovani assassini nel loro appartamento) e proseguirà negli anni Cinquanta con Miseria e nobiltà, con un memorabile Totò che si abbuffa direttamente sul tavolo della cucina, e Lilli e il vagabondo, con i due protagonisti che si scambiano un bacio galeotto mentre dividono un piatto di spaghetti.

La rassegna transiterà poi negli anni Settanta e Ottanta proponendo agli spettatori Il fascino discreto della borghesia, uno dei capolavori di Luis Buñuel, Invito a cena con delitto di Robert Moore con un cast indimenticabile su cui svettano Peter Sellers e Peter Falk, Il pranzo di Babette di Gabriel Axel, tratto da un racconto di Karen Blixen, e Il minestrone di Sergio Citti, protagonisti Roberto Benigni, Franco Citti, Ninetto Davoli e Giorgio Gaber.

Il programma si sposterà poi fra gli anni Novanta e Duemila: in arrivo La cena di Ettore Scola, notevole ritratto intergenerazionale ambientato nella trattoria “Arturo al portico”, Gosford Park di Robert Altman, che gira la sua personale rilettura del giallo alla Agatha Christie, Ratatouille di Brad Bird, uno dei più famosi film della Pixar, con il topino Rémy che sogna addirittura di diventare un grande chef, e La bella e la bestia di Gary Trousdale, forse il più raffinato, barocco e sensuale tra i grandi classici della Disney.

La rassegna si chiuderà con due titoli del miglior cinema italiano contemporaneo: Una vita tranquilla di Claudio Cupellini, noir sorprendente e originale, e Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese, che costruisce un meccanismo narrativo assolutamente perfetto, ambientato nel tempo circoscritto di una cena tra amici.

Domenica 1° dicembre | Sala Cinecittà h. 20

LA GRANDE BOUFFE (LA GRANDE ABBUFFATA) di Marco Ferreri, Francia, Italia, 1973, 130’

Sabato 14 dicembre | Sala Cinecittà h. 17

MISERIA E NOBILTÀ di Mario Mattoli, Italia, 1954, 94’

Martedì 17 dicembre | Sala Cinecittà h. 20

BABETTES GÆSTEBUD (IL PRANZO DI BABETTE) di Gabriel Axel, Danimarca, 1987, 103’

Giovedì 19 dicembre | Sala Cinecittà h. 20

LA CENA di Ettore Scola, Italia, Francia, 1998, 126’

Venerdì 20 dicembre | Sala Cinecittà h. 17

UNA VITA TRANQUILLA di Claudio Cupellini, Italia, Francia, Germania, 2010, 105’

Domenica 22 dicembre | Sala Cinecittà h. 11

ROPE (NODO ALLA GOLA) di Alfred Hitchcock, Stati Uniti, 1948, 80’

Lunedì 23 dicembre | Sala Cinecittà h. 20

LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE (IL FASCINO DISCRETO DELLA BORGHESIA) di Luis Buñuel, Francia, 1972, 105’

Martedì 24 dicembre | Sala Cinecittà h. 16

LILLI E IL VAGABONDO di Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske, Stati Uniti, 1955

Mercoledì 25 dicembre | Sala Cinecittà h. 17.30

IL MINESTRONE di Sergio Citti, Italia, 1985, 104’

Sabato 28 dicembre| Sala Cinecittà h. 17

GOSFORD PARK di Robert Altman, Stati Uniti, Regno Unito, Italia, 2001, 137’

Domenica 29 dicembre | Sala Cinecittà h. 11

RATATOUILLE di Brad Bird, Stati Uniti, 2007, 115’

Domenica 29 dicembre | Sala Cinecittà h. 17

MURDER BY DEATH (INVITO A CENA CON DELITTO) di Robert Moore, Stati Uniti, 1976, 94’

Mercoledì 1° gennaio | Sala Cinecittà h. 11 | Ingresso gratuito

LA BELLA E LA BESTIA di Gary Trousdale, Kirk Wise, Stati Uniti, 1991, 92’

Mercoledì 1° gennaio | Sala Cinecittà h. 17 | Ingresso gratuito

PERFETTI SCONOSCIUTI di Paolo Genovese, Italia, 2016, 97′

IL FILM DEL MESE

2 dicembre – 8 gennaio | Sala Cinecittà | Ingresso: 5 euro

Leggere Lolita a Teheran di Eran Riklis è stato uno dei titoli più applauditi della scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma: il film, presentato in anteprima mondiale, si è aggiudicato il Premio del Pubblico FS e il Premio speciale della Giuria per il cast femminile. La Casa del Cinema proporrà, fra lunedì 2 dicembre e mercoledì 8 gennaio, cinque proiezioni dell’opera diretta da Eran Riklis (La sposa siriana, Il giardino dei limoni), con Golshifteh Farahani (Paterson, Pirati dei Caraibi) nel ruolo della protagonista. Nel film, tratto dal best seller di Azar Nafisi, un’ex professoressa di lettere dell’Università di Teheran si dedica a sette studentesse tra le sue più appassionate, con la promessa di riunirsi per leggere segretamente i classici della letteratura occidentale ora censurati dal regime. Svelandosi in ogni senso, e mettendo in parole speranze, delusioni e desideri – cioè leggendo “Lolita” – queste giovani donne sfidano il radicalismo moralista dello Stato iraniano all’indomani del ‘79.

Lunedì 2 dicembre | Sala Cinecittà h. 20

READING LOLITA IN TEHRAN (LEGGERE LOLITA A TEHERAN) di Eran Riklis, Israele, Italia, 2024, 107’

EVENTO SPECIALE | SOPRALLUOGHI IN PALESTINA

3 dicembre – 6 gennaio | Sala Cinecittà | Ingresso: 5 euro

Cinque le proiezioni che la Casa del Cinema dedicherà, fra martedì 3 dicembre e lunedì 6 gennaio, a Sopralluoghi in Palestina per “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini. Nel 1963, l’artista si recò col teologo Andrea Carraro nei territori di Israele, Palestina e Giordania per capire se potessero essere utilizzati come location per Il Vangelo secondo Matteo. Il paesaggio si rivelò tuttavia sorprendentemente troppo compromesso con la modernità e il regista trovò invece lo scenario ideale, mitico e arcaico, tra i sassi di Matera. Il documentario nato da quel viaggio è una testimonianza fondamentale per comprendere tutto il complesso apparato intellettuale, estetico e culturale su cui poggia la qualità sacrale e fuori dal tempo del cinema pasoliniano.

Martedì 3 dicembre | Sala Cinecittà h. 20

SOPRALLUOGHI IN PALESTINA PER “IL VANGELO SECONDO MATTEO” di Pier Paolo Pasolini, Italia, 1963, 52’

IL DECALOGO

14 dicembre – 5 gennaio | Sala Cinecittà | Ingresso: 5 euro

Il prossimo 24 dicembre, l’apertura della Porta Santa darà il via al Giubileo. La Casa del Cinema celebrerà la ricorrenza con la proiezione de Il Decalogo di Krzysztof Kieślowski, dieci mediometraggi che compongono una sorta di serie morale ispirata ai Dieci Comandamenti e alla loro umana interpretazione, carica di dubbi, trasgressioni, fede negata e ritrovata. Girata dal regista polacco per il piccolo schermo, la serie si rivelò un capolavoro per il grande, come decretò immediatamente Stanley Kubrick. Quando uscì in sala alla fine degli anni Ottanta, diede origine a un inedito fenomeno di trepida attesa settimanale, tanto laica quanto religiosa, diventando un’esperienza cinematografica irrinunciabile, condivisa, intergenerazionale e radicale.

Sabato 14 dicembre | Sala Cinecittà h. 20

DEKALOG, JEDEN (DECALOGO, 1) di Krzysztof Kieślowski, Polonia, 1989, 56’

DEKALOG, DWA (DECALOGO, 2) di Krzysztof Kieślowski, Polonia, 1989, 60’

Domenica 15 dicembre | Sala Cinecittà h. 17

DEKALOG, TRZY (DECALOGO, 3) di Krzysztof Kieślowski, Polonia, 1989, 59’

DEKALOG, CZTERY (DECALOGO, 4) di Krzysztof Kieślowski, Polonia, 1989, 60’

Lunedì 16 dicembre | Sala Cinecittà h. 20

DEKALOG, PIĘĆ (DECALOGO, 5) di Krzysztof Kieślowski, Polonia, 1989, 60’

DEKALOG, SZEŚĆ (DECALOGO, 6) di Krzysztof Kieślowski, Polonia, 1989, 61’

Mercoledì 18 dicembre | Sala Cinecittà h. 20

DEKALOG, SIEDEM (DECALOGO, 7) di Krzysztof Kieślowski, Polonia, 1989, 59’

DEKALOG, OSIEM (DECALOGO, 8) di Krzysztof Kieślowski, Polonia, 1989, 57’

Venerdì 20 dicembre | Sala Cinecittà h. 20

DEKALOG, DZIEWIĘĆ (DECALOGO, 9) di Krzysztof Kieślowski, Polonia, 1989, 60’

DEKALOG, DZIESIĘĆ (DECALOGO, 10) di Krzysztof Kieślowski, Polonia, 1989, 61’

OMAGGIO A GIAN MARIA VOLONTÉ

4 – 5 dicembre | Sala Cinecittà | Ingresso: 5 euro

A trent’anni dalla scomparsa di Gian Maria Volonté, la Casa del Cinema dedicherà due giornate al ricordo del grande attore. Si inizierà mercoledì 4 dicembre con le proiezione di Porte aperte di Gianni Amelio: tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia, il film – candidato all’Oscar, vincitore di quattro David di Donatello, tre Nastri d’argento e di molti altri premi – ospita una grande e misuratissima prova di Gian Maria Volonté, affiancato da Ennio Fantastichini.

Il giorno successivo, il pubblico potrà assistere a Volonté – L’uomo dai mille voltidi Francesco Zippel. Il documentario affronta la vita e la carriera dell’interprete milanese anche grazie alle testimonianze di personalità come Toni Servillo, Fabrizio Gifuni, Pierfrancesco Favino, Valeria Golino, Margarethe von Trotta, Valerio Mastandrea e Marco Bellocchio.

Mercoledì 4 dicembre | Sala Cinecittà h. 20

PORTE APERTE di Gianni Amelio, Italia, 1989, 108’

Giovedì 5 dicembre | Sala Cinecittà h. 20

VOLONTÉ L’UOMO DAI MILLE VOLTI di Francesco Zippel, Italia, 2024, 97’

AL CINEMA CON LA GALLERIA BORGHESE

9 dicembre | Sala Fellini h. 18 | Ingresso: 5 euro

Grazie alla collaborazione fra Fondazione Cinema per Roma e Galleria Borghese, una volta al mese, la Casa del Cinema ospita un film a ingresso gratuito dal contenuto attinente alle mostre realizzate alla Galleria Borghese oppure legato alle opere della collezione permanente. Nel mese di dicembre 2024 sarà presentato I colori della passione di Lech Majewski.

Lunedì 9 dicembre | Sala Fellini h. 18

THE MILL AND THE CROSS (I COLORI DELLA PASSIONE) di Lech Majewski, Svezia, Polonia, 2011, 92’

FANTASMI URBANI – LA MEMORIA DEI CINEMA DI ROMA

Venerdì 6 dicembre | Sala Cinecittà h. 17.30 | Ingresso gratuito

Roma, la città del cinema, rischia di non essere più anche la città dei cinema, segnata com’è da un’escalation incontrastata di chiusure e trasformazioni selvagge che ha portato alla scomparsa di più di 100 cinema nei soli ultimi quindici anni. Il libro di Silvano Curcio “Fantasmi Urbani – La memoria dei cinema di Roma” – promosso dalla Titanus in occasione del 120° anniversario della sua fondazione ed edito da Palombo Editore – è dedicato al racconto dei “fantasmi urbani” di Roma, con l’intento di recuperarne e condividerne la memoria e porsi due ulteriori finalità: far conoscere e denunciare quale prezioso patrimonio collettivo è andato perduto o è stato compromesso e, al tempo stesso, lanciare un ultimo SOS per la salvaguardia dei cinema superstiti, indicando altresì criteri di indirizzo per agire a tal fine. Introduce Vania Colasanti; intervengono Silvano Curcio, Masolino D’Amico, Gina De Bellis, Guido Lombardo, Enrico Vanzina, Massimo Veneziano.

SILENZIO. LE SETTE VITE DI DIANA KARENNE

Lunedì 9 dicembre | Sala Cinecittà h. 18.30 | Ingresso gratuito

La presentazione del libro “Silenzio. Le sette vite di Diana Karenne” di Melania G. Mazzucco, edito da Einaudi. Supercoralli, si terrà lunedì 9 dicembre alle ore 18.30 presso la Casa del Cinema di Roma. L’autrice dialogherà con la giornalista e scrittrice Annalena Benini.

Nelle sue molte vite, Diana Karenne è stata qualsiasi cosa: straniera misteriosa, femme fatale, zingara, cantante, imprenditrice cinematografica, spia, suora strappata al convento, santa, contessa, regina, zarina. Prima che il tempo ne cancellasse ogni ricordo, fra il 1916 e il 1919 è stata soprattutto la più affascinante diva del cinema muto italiano. Sembrava destinata all’oblio, Diana Karenne, ma in questo romanzo, nato come i suoi successi più memorabili da un’indagine avvincente e lunga anni, Melania Mazzucco ce la restituisce in tutta la sua vitale contemporaneità.

