Casa del Cinema: tutti gli appuntamenti gratuiti dal 3 al 10 luglio

Casa del Cinema – Cinque le arene a ingresso gratuito che la Fondazione Cinema per Roma cura in tutta la Capitale nell’ambito dell’Estate Romana: a Tor Bella Monaca, Santa Maria della Pietà e Corviale con l’iniziativa “Viva il cinema!”, al Parco degli Acquedotti con Roma Cinema Arena e alla Casa del Cinema nel Teatro all’aperto Ettore Scola.

Saranno ventisei le proiezioni in totale a partire da oggi, mercoledì 3, fino al prossimo 10 luglio. Molti protagonisti del nostro cinema incontreranno il pubblico: fra questi, Maria Grazia Cucinotta, Marco Tullio Giordana, Gabriele Mainetti, Gabriel Montesi e Giampaolo Morelli.

Le attività della Fondazione Cinema per Roma coinvolgeranno anche il MAXXI: mercoledì 10 luglio, presso l’Auditorium del Museo nazionale delle arti del XXI secolo, sarà inaugurata la rassegna “Cinémaville”.

ROMA CINEMA ARENA – PARCO DEGLI ACQUEDOTTI

Dal 4 al 25 luglio la terza edizione di Roma Cinema Arena al Parco degli Acquedotti: ogni sera a partire dalle ore 21.15, una proiezione a ingresso gratuito. Fra gli ospiti della settimana Maria Grazia Cucinotta e Marco Tullio Giordana

Roma Cinema Arena è la grande sala cinematografica all’aperto di circa mille posti situata in uno dei luoghi più suggestivi della città, il Parco degli Acquedotti (VII Municipio, quartiere Appio Claudio).

La terza edizione della manifestazione celebrerà il compleanno di grandi film entrati nella storia della settima arte. La rassegna sarà inaugurata domani, giovedì 4 luglio, da Il postino, a trent’anni dall’uscita nelle sale, ultima interpretazione di Massimo Troisi, canto del cigno di una personalità indimenticabile, unica e fuori dagli schemi. A parlarne con il pubblico ci sarà la protagonista Maria Grazia Cucinotta. Il 1994 è stato inoltre l’anno di Forrest Gump, uno dei lavori più amati di Robert Zemeckis: il film, premiato con sei Oscar®, fra cui quello a Tom Hanks, sarà proiettato il giorno successivo. Sabato 6 luglio sarà la volta di uno dei grandi film sulla paranoia americana anni ’70, I tre giorni del condor di Sidney Pollack: il regista premio Oscar® avrebbe compiuto novant’anni nel 2024. Domenica 7 il pubblico potrà assistere a Ennio, documentario dedicato da Giuseppe Tornatore al genio di Morricone, scomparso nel luglio di quattro anni fa. Il giorno successivo sarà proiettato La ragazza con la valigia, uno dei film più belli e famosi di Valerio Zurlini: il titolo – che fa parte del catalogo di una delle più note case cinematografiche al mondo, la Titanus, che nel 2024 compie 120 anni – sarà introdotto dal regista Marco Tullio Giordana. Martedì 9, sarà la volta de La stangata di George Roy Hill, una delle più belle truffe viste al cinema, con dieci candidature e sette Oscar® vinti, compresi quelli per Miglior film e Miglior regia. Mercoledì 10 luglio, infine, nell’ambito della rassegna “Titanus 120”, si terrà La Tosca di Luigi Magni, adattamento in chiave grottesca del dramma di Victorien Sardou che trova il sale della vita nell’interpretazione dei tre protagonisti: Gigi Proietti, Monica Vitti e Vittorio Gassman.

Roma Cinema Arena è prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma, ed è curata da Gian Luca Farinelli, presidente della Fondazione, e Paola Malanga, direttrice artistica, in accordo con Francesca Via, direttrice generale. La rassegna è promossa da Roma Capitale (Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali), Regione Lazio, Cinecittà, Camera di Commercio di Roma e Fondazione Musica per Roma.

Il partner istituzionale è Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura. Roma Cinema Arena si svolge in collaborazione con Cineteca di Bologna e Titanus. La manifestazione è parte del programma dell’Estate Romana 2024.

Il programma completo di Roma Cinema Arena

VIVA IL CINEMA! – ARENA DI TOR BELLA MONACA

Il grande cinema torna nelle periferie della Capitale con la seconda edizione dell’iniziativa “Viva il cinema!”. Nel corso della settimana a Tor Bella Monaca ci saranno Gabriele Mainetti, Gabriel Montesi e Giampaolo Morelli

Il programma dell’Arena di Tor Bella Monaca (VI Municipio, via Giovanni Castano) si svolgerà fino al prossimo 17 luglio nell’ambito della seconda edizione di “Viva il cinema!”. Fra i primi ospiti della rassegna, ci sarà l’attore Gabriel Montesi che introdurrà oggi, mercoledì 3 luglio alle ore 21.15, la proiezione de La stangata di George Roy Hill; domani, giovedì 4 luglio alla stessa ora, Gabriele Mainetti presenterà agli spettatori la sua opera seconda, Freaks Out, vincitrice di sei David di Donatello e tre Nastri d’Argento; lunedì 8 alle ore 21.15, Giampaolo Morelli salirà sul palco prima della proiezione del film che ha segnato il suo esordio alla regia, 7 ore per farti innamorare.

L’arena di Tor Bella Monaca è organizzata da Zètema Progetto Cultura e Fondazione Cinema per Roma nell’ambito della seconda edizione di “Viva il Cinema!”, l’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali nell’ambito dell’Estate Romana, che porta la Settima Arte nelle periferie della città. Il progetto “Viva il Cinema!”, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR rientra tra gli Interventi Immateriali individuati nella linea progettuale Piani Urbani Integrati M5C2-Investimento 2.2, destinati alle periferie delle Città Metropolitane.

Il programma completo dell’Arena di Tor Bella Monaca

VIVA IL CINEMA! – ARENA DI SANTA MARIA DELLA PIETÀ

Da lunedì 8 luglio, “Viva il cinema!” torna nel comprensorio di Santa Maria della Pietà. L’arena sarà inaugurata da tre capolavori come Dramma della gelosia di Ettore Scola, Joker di Todd Phillips e Come eravamo di Sidney Pollack

L’Arena di Santa Maria della Pietà (XIV Municipio) si svolgerà da lunedì 8 a venerdì 26 luglio all’interno dell’omonimo comprensorio. Il programma sarà inaugurato alle ore 21.15 dalla proiezione di Dramma della gelosia di Ettore Scola: il film, che ottenne enorme successo a livello internazionale, racconta – tra farsa e tragedia – un fallimentare ménage à trois sulle ali delle straordinarie interpretazioni di Marcello Mastroianni, Monica Vitti e Giancarlo Giannini. Martedì 9 sarà la volta di Joker, film isterico e colorato di Todd Phillips, Leone d’oro a Venezia, valso a Joaquin Phoenix l’Oscar® e il Golden Globe come Miglior attore protagonista. Il giorno successivo si terrà Come eravamo, una delle più belle storie d’amore degli anni ‘70, diretta da Sidney Pollack con malinconia struggente e grande affetto per i due protagonisti, Barbra Streisand e Robert Redford.

Il programma completo dell’Arena di Santa Maria della Pietà

VIVA IL CINEMA! – ARENA DI CORVIALE

Il programma dell’Arena di Corviale, situata in via Poggio Verde (XI Municipio), si svolgerà da lunedì 15 a mercoledì 24 luglio. I dieci film che saranno proiettati e gli ospiti che incontreranno il pubblico saranno annunciati nei prossimi giorni.

CASA DEL CINEMA

Fino al prossimo 8 settembre il programma della Casa del Cinema si svolgerà presso il Teatro all’aperto Ettore Scola: la grande arena immersa nel Parco di Villa Borghese ospiterà ogni giorno, a partire dalle ore 21.30, una proiezione a ingresso gratuito

Fra le rassegne in programma nel mese di luglio ci sarà il ciclo “I bambini ci guardano”, un viaggio nei temi, nei desideri e nelle paure di un’infanzia che spesso è negata: in programma, dieci opere del cinema italiano in cui lo sguardo dei più giovani assume un ruolo di primo piano. Fra i film della settimana, domenica 7 luglio sarà proiettato La mafia uccide solo d’estate, primo film di Pierfrancesco Diliberto “Pif” (anche sceneggiatore e interprete), una fiaba civile dove la presa di coscienza di una tragedia collettiva passa attraverso un processo di formazione sentimentale. Il giorno successivo il pubblico potrà assistere a Germania anno zero di Roberto Rossellini, uno dei capolavori del neorealismo e del cinema tour court, ideale conclusione di una trilogia iniziata con Roma città aperta e Paisà.

Fino al 30 luglio si terrà inoltre la rassegna “Attenti a quei due”, che porta lo spettatore nel mondo di due leggende del cinema americano, Paul Newman e Robert Redford. Oggi, mercoledì 3 luglio, la serie sarà inaugurata da Butch Cassidy di George Roy Hill, diventato un cult soprattutto grazie all’incomparabile alchimia dei due protagonisti: il film ha ottenuto sette candidature e quattro Oscar®. Domani, giovedì 4 luglio, si terrà Il verdetto di Sidney Lumet, un solido legal thriller con un indimenticabile Paul Newman e una conturbante Charlotte Rampling. Sabato 6 si terrà La stangata di George Roy Hill, con due grandi interpretazioni di Newman e Redford: uno combatte l’alcol e sa maneggiare le carte come un dio, l’altro ha il vizio del gioco ed è sempre in fuga. Infine, martedì 9 luglio, gli spettatori potranno assistere a Lo spaccone di Robert Rossen, dal romanzo di Walter Tevis, un ritratto newyorkese secco, realistico, efficace, magnificamente fotografato, con un Paul Newman in uno dei suoi ruoli chiave.

Il programma di luglio della Casa del Cinema

“CINÉMAVILLE” – MAXXI

Una rassegna cinematografica di quattro film nell’ambito di Estate al MAXXI 2024. Inaugura Io sono l’amore di Luca Guadagnino

La rassegna “Cinémaville” si svolgerà al MAXXI dal 10 al 24 luglio, in occasione della mostra “Ambienti 1956-2010. Environments by Women Artists II” in programma presso il museo fino al prossimo 20 ottobre. Il ciclo si comporrà di quattro film in cui l’architettura diventa protagonista, portando sul grande schermo alcune fra le più iconiche e affascinanti dimore della storia del cinema. A inaugurare la rassegna, mercoledì 10 luglio, ci sarà la proiezione di Io sono l’amore di Luca Guadagnino, presentato in anteprima alla Mostra di Venezia nella sezione Orizzonti e, successivamente, nei maggiori festival internazionali, da Berlino a Toronto fino al Sundance. Il regista siciliano racconta la storia della famiglia Recchi in una Milano monumentale, imponente ed elegante, in cui spicca Villa Necchi Campiglio, progettata dell’architetto Piero Portaluppi, splendido esempio di architettura razionalista e art déco. Prima del film, sarà proiettato il cortometraggio Una settimana di Buster Keaton. Nel primo capolavoro realizzato dal maestro statunitense, due novelli sposi ricevono in dono una casa mobile da costruire, ma un ex-pretendente della ragazza cambia tutti i numeri presenti sulle casse dei materiali da assemblare. Il risultato è una parodia irresistibile, uno dei migliori corti della storia del cinema.

La rassegna “Cinémaville” è organizzata da Fondazione Cinema per Roma e MAXXI nell’ambito di Estate al MAXXI 2024.

Il programma completo di “Cinémaville