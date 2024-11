Charlize Theron nel cast del prossimo film di Christopher Nolan

Charlize Theron si aggiunge al cast del prossimo film di Christopher Nolan della Universal. La premio Oscar va così ad unirsi a un ensemble di stelle che include Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o e Robert Pattinson. I dettagli sulla trama dell’attesissimo film sono ancora strettamente nascosti e le fonti hanno dichiarato a Variety che i titoli o le descrizioni del film pubblicati finora non sono corretti.

La Universal non ha al momento commentato la notizia del casting. Sappiamo però che per questo nuovo progetto dopo il film drammatico “Oppenheimer”, vincitore di diversi Oscar, lo studio e Nolan prevedono una data di inizio della produzione nella prima metà del 2025. La Universal ha poi fissato una data di uscita nelle sale cinematografiche per il 17 luglio 2026, con un lancio dedicato nelle sale Imax.

Charlize Theron torna a lavorare in un film Universal

Anche se il film segna la prima collaborazione tra Christopher Nolan e Charlize Theron, quest’ultima ha una lunga storia con la Universal, dopo aver recitato nell’action-thriller Atomica Bionda (per l’etichetta specializzata Focus Features), nei film Biancaneve e il cacciatore, Un milione di modi per morire nel West e nel ruolo della villain Cipher in diversi episodi del franchise Fast and Furious, tra cui il recente Fast X del 2023.

