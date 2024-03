Anche se ha appeso il suo scudo al chiodo, Chris Evans resta un fedelissimo dei cinecomics che non perde occasione di difendere e elogiare. I film sui supereroi non hanno avuto un periodo facile negli ultimi due anni, poiché sia il pubblico che la critica sembrano sentirsi sempre più stanchi di questo tipo di storie, con la recente produzione di Marvel Studios e Warner Bros./DC.

Oggi è diventato quasi di moda girare film basati sui fumetti, con registi di tutto rispetto come Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e Quentin Tarantino che delineano i loro problemi con quella che quest’ultimo ha descritto come la “Marvelizzazione di Hollywood” in una recente intervista.

Alcuni sarebbero d’accordo con le loro valutazioni, e la maggior parte probabilmente ammetterebbe che almeno sollevano alcuni punti validi, ma con così tanta negatività diretta ai cinecomics, può essere facile dimenticare che il genere ha prodotto del cinema di buon livello per un tempo abbastanza lungo.

All’ex Capitan America del MCU, Chris Evans, è stato chiesto il suo punto di vista sull’attuale situazione dei film di supereroi e l’attore ha dichiarato: “Se fosse facile, ce ne sarebbero molti di più belli, senza cercare di gettare ombra. [Alcuni] sono film oggettivamente fenomenali”.

L’ultimo film che poteva essere definito tale, in questo genere, è forse Avengers: Endgame del 2019. Riusciranno Deadpool e Wolverine a cambiare le cose?

Per quanto riguarda Chris Evans e il suo potenziale ritorno nel MCU nei panni di Steve Rogers, persistono voci secondo cui avrà un ruolo in Avengers: Secret Wars, ma se i recenti commenti dell’attore sono indicativi, non ha fretta di riprendere lo scudo. “In definitiva, spero davvero di recitare un po’ meno nella mia vita”, ha detto in un’intervista del 2023. “Ho molti altri interessi. Guarda, non ho assolutamente scalato nessuna montagna in questo campo. Non ho Oscar e non sono in alcun modo confuso con altri nomi che sono in cima alla montagna. Ma mi ritengo anche molto soddisfatto”. Ha spiegato, alludendo a una pausa dalla recitazione o semplicemente all’approfondimento di altri suoi interessi, come la regia.