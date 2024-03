Dopo essere stato presentato al Festival internazionale del cinema di Berlino nel febbraio 2024, il film Spaceman (qui la recensione) ha ora fatto il suo debutto sulla piattaforma Netflix, dove è subito divenuto uno dei titoli più visti del momento. Diretto da Johan Renck a partire da una sceneggiatura scritta da Colby Day basata sul romanzo Spaceman of Bohemia, scritto dal ceco Jaroslav Kalfar, il film non è in realtà quello che qualcuno si aspettava e sono infatti molti gli utenti ad aver lamentato di essersi sentiti ingannati. Pensando di trovarsi davanti ad un adrenalinico film di fantascienza, si sono invece ritrovati con un film ambientato sì nello spazio ma profondamente incentrato sull’interiorità del protagonista e le sue riflessioni sul proprio rapporto con la moglie.

Non c’è dunque una particolare missione da compiere o comunque questa non è mai il principale interesse del film, rivolto invece verso una dimensione più intimistica e romantica. Chiarito questo aspetto, Spaceman è dunque un film che utilizza la propria ambientazione per rappresentare ulteriormente l’isolamento del protagonista, ma anche per concretizzare quel senso del tempo e della vita che egli va ricercando nel corso della storia. Come noto, però, a causa delle reazioni contrastanti delle proiezioni di prova, il film è rimasto in post-produzione per quasi 3 anni. Durante questi alcuni aspetti sono stati cambiati e gli effetti speciali migliorati, ma di base gli intenti emotivi del film sono rimasti inalterati.

Se dunque si sono apprezzati film come Moon, il film di con Sam Rockwell, Arrival, diretto da Denis Villeneuve, o Ad Astra, con Brad Pitt, Spaceman è un film adatto da vedere, che offre l’immensità dell’universo a fare da contorno a riflessioni ed emozioni umane a partire dalle quale si muove un’indagine sul valore dei rapporti e il loro posto nella vita di tutti noi. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Spaceman. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale.

La trama e il cast di Spaceman

Protagonista del film è Jakub Procházka, grande appassionato di scienze fin dalla tenera età il quale vede concretizzarsi il suo sogno di andare nello spazio. La sua missione solitaria, che lo porterà nei pressi di Venere, durerà otto mesi e lo vedrà impegnato nella ricerca di un’antica e misteriosa polvere intergalattica. Il prezzo da pagare però, è quello di vedere andare in frantumi la sua vita sulla Terra. Sua moglie Lenka, infatti, non è più disposta a vedersi trascurata per colpa delle grandi ambizioni del marito. Mentre è da solo nel silenzio dello spazio, Jakub cercherà allora di portare a termine il suo lavoro mentre inevitabilmente riflette sul suo rapporto con la moglie. Ad aiutarlo in ciò, arriverà un ragno alieno gigante, il quale gli permetterà di ripercorrere tutta la sua vita.

Ad interpretare Jakub vi è qui l’attore Adam Sandler, che torna dunque ad un ruolo drammatico – o comunque non propriamente comico – dopo quelli per i film Ubriaco d’amore, Reign Over Me, The Meyerowitz Stories e Diamanti grezzi. Nel film è presente anche sua figlia, Sunny Sandler, nel ruolo della ragazza che gli chiede se egli sia l’uomo più solo del mondo. Nel ruolo della moglie Lenka vi è invece Carey Mulligan, la quale era incinta di 8 mesi nella vita reale, tra l’inizio e la metà del 2023, quando ha girato le scene aggiuntive del film con Lena Olin nel ruolo di sua madre. Isabella Rossellini interpreta la commissaria Tuma, mentre la voce di Hanuš in lingua originale è quella di Paul Dano.

La spiegazione del finale di Spaceman

Il finale del nuovo film d’avventura fantascientifico di Netflix Spaceman è piuttosto ambiguo, soprattutto per quanto riguarda il destino del protagonista Jakub. Quando l’astronauta arriva finalmente alla Nube di Chopra, dove si prepara a raccogliere campioni delle misteriose particelle cosmiche rosa e viola. Qui, però, Jakub sembra sperimentare tutto il suo passato in una volta sola. Riflette allora sulla notte in cui ha incontrato Lenka e comincia a capire che erano destinati a incontrarsi, nonostante l’improbabilità che ciò accadesse. Jakub ritrova così l’amore per la sua innamorata, mentre Hanuš dice che il suo viaggio “inizia e finisce qui”, venendo poi consumato da dei piccoli acari noti come Gompeds, che lo portano infine a dissolversi in polvere spaziale.

In quanto Jakub, egli non torna sulla Terra alla fine del film, ma lo si vede recuperato dagli astronauti di un’astronave coreana dopo aver attraversato la Nube di Chropra. Jakub è in grado di chiamare Lenka dalla navicella coreana, dove sembra essere al sicuro e finalmente diretto a casa. Nella scena finale, Jakub chiede dunque a Lenka se lo bacerebbe di nuovo. Dopo aver sperimentato la Nuvola di Chopra e aver fatto ritorno a “L’inizio”, egli chiede dunque una seconda possibilità che li riporti all’inizio. La donna, ricordando l’origine della loro relazione, offre una risposta positiva, che lascia dunque pensare che quando Jakub tornerà a casa, avrà ancora lei come moglie e inizieranno un nuovo percorso.

Questa richiesta di un bacio rimanda alla breve scena onirica in cui Jakub, vestito con una tuta spaziale, incontra Lenka vestita da principessa nella foresta. L’astronauta, infatti, aveva spiegato per lui Lenka sia una ninfa delle acque che ha il potere di uccidere gli uomini mortali con un bacio. Proprio chiedendole quest’ultimo, Jakub sembra dunque voler far simbolicamente morire la sua carriera di astronauta, disposto dunque a rinunciare alla vita dei suoi sogni nello spazio per concentrarsi completamente sulla donna amata e sul loro rapporto, senza che nulla più possa ostacolarli.

Il finale di Spaceman offre dunque la conclusione del percorso evolutivo di Jakub, che da astronauta totalmente concentrato sulla propria carriera arriva ad riconoscere l’amore quale vero valore da perseguire. Arriva a questa consapevolezza anche grazie al rapporto e alla saggezza di Hanuš, il quale non viene svelato se sia una creatura realmente esistente o semplicemente il frutto dell’immaginazione del solitario Jakub. Non vengono offerti dettagli neanche sulla Nube di Chopra, la quale rappresenterebbe però l’inizio e la fine dell’universo. Un inizio e una fine che dunque permettono a Jakub di vivere l’esperienza del suo amore per Lenka nella sua totalità, mischiando passato, presente e futuro e portandolo a scegliere lei.

