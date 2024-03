Mentre lo vediamo nei panni disgustosi del Barone Vladimir Harkonnen in Dune: Parte Due, Stellan Skarsgård è una sorta di veterano del MCU in cui interpreta l’intelligente e bonario dottor Erik Selvig, Lo abbiamo visto in Thor, The Avengers, Thor: The Dark World, Avengers: Age of Ultron e Thor: Love and Thunder. Nel film del 2011 che introduceva il Dio del Tuono, la maggior parte delle scene di Skarsgård erano con Natalie Portman e Kat Dennings.

In una nuova intervista, Stellan Skarsgård ha condiviso quanto sia stata per lui un’esperienza divertente e ha ammesso che il tempo trascorso con le sue co-protagoniste è stata una sorta di esperienza di apprendimento per lui.

“Il film è stato divertente. Vivevamo a Santa Fe, dove hanno più Birkenstock e code di cavallo grigie che in qualsiasi altro posto negli Stati Uniti. No, non ero eccitato. Ero, ‘Che ca**o?’ Non sapevo molto di Thor, o conoscevo il vero Thor, ma non sapevo molto dei fumetti. Quindi il fatto era che Kenneth Branagh lo stava dirigendo, e lui è bravo. Ho detto ‘OK, lo farò’ ma il fatto è che, quando firmi per uno di questi, firmi per quattro, quindi mi sono sentito come se avessi venduto l’anima al diavolo, ma non l’ho fatto, perché soprattutto per il primo mi sono divertito molto.”

“Eravamo io, Kat Dennings e Natalie Portman, il trio. Eravamo costantemente insieme in tutte le scene, mi divertivo tantissimo e imparavo tantissimo sulle ragazze perché la maggior parte del tempo eravamo bloccati in macchina, e stavamo aspettando, e ho semplicemente ascoltato quelle due ragazze parlare di uomini. Sì, voglio dire, non pensavo che fosse così impari.”

“Perché ho continuato a lavorare con la Marvel dopo? Avevo un contratto ed era divertente fare quelle piccole cose. Non devi essere troppo pretenzioso riguardo a quello che fai. Non è un crimine fare cose non intellettuali.”

Per quanto sia divertente pensare a Skarsgård che fa il terzo incomodo nelle conversazioni tra Portman e Dennings, è piacevole sentire un attore parlare in modo così positivo della sua esperienza cinematografica sui supereroi, il tutto difendendo il genere da coloro che lo guardano dall’alto in basso.

Non sappiamo se e quando Stellan Skarsgård potrebbe tornare nel MCU come Selvig, soprattutto perché un altro film di Thor deve ancora essere confermato.