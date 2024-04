Chris Hemsworth si è proposto a Kevin Costner per un ruolo

Chris Hemsworth ha cercato di convincere Kevin Costner ad affidargli un ruolo in un film diretto dalla star di Yellostone; tuttavia, Kevin Costner ha rifiutato Chris Hemsworth perché voleva interpretare lui stesso il ruolo.

Parlando con Entertainment Tonight, secondo quanto riportato da Variety, Chris Hemsworth, interprete di Thor, ha raccontato di voler partecipare a un film a cui Kevin Costner stava lavorando. Chris Hemsworth non ha detto in quale film avrebbe voluto essere scritturato, ma ha detto che era “astratto e interessante… una piccola storia di un uomo e una donna“.

Cosa ha detto Chris Hemsworth?

“C’era un film, una sceneggiatura che avevo letto e che mi era piaciuta molto, e poi qualcuno mi ha detto: ‘Kevin Costner ha quel [ruolo]’“, ha detto Hemsworth. “Mi piacerebbe averlo come regista. Mi sono detto: ‘Dannazione! [L’altro giorno ho passato un’ora a cercare di convincerlo e lui mi ha detto: “Lo faccio, ragazzo”. Non ha funzionato. Non ho avuto la parte“.

Chris Hemsworth ha aggiunto: “È sicuramente più adatto a lui, per quanto riguarda il tipo di ambiente western. Ci sono dei cavalli, lui è un maneggiatore di cavalli e mia moglie l’ha letto e ama i cavalli. A casa abbiamo 10 o 11 cavalli e lei mi ha detto: “Devi farlo“”.

Cosa ha detto Kevin Costner?

In risposta, Kevin Costner ha detto a Entertainment Tonight che Chris Hemsworth dovrà “aspettare il suo turno“. E ha aggiunto: “Finché sarò ancora abbastanza giovane per recitare, lo farò“.

Kevin Costner ha comunque detto che Chris Hemsworth è “così bello e così bravo“. Dovrà trovare la sua storia d’amore. [Sono contento che questa gli piaccia. Se dovessi arrivare a un momento in cui [non] penso di poterlo fare, glielo chiederei. È sicuramente uno dei nostri grandi protagonisti in questo momento“.

Kevin Costner sarà presente in Horizon: An American Saga – Chapter 1, un film che uscirà nel giugno 2024 e di cui ha curato anche la regia. Chris Hemsworth, invece, interpreterà Dementus in Furiosa: A Mad Max Saga di George Miller, in uscita a maggio 2024.