Andor – stagione 2: il creatore pensa che possa essere uno dei lavori più “importanti” che abbia mai fatto

Il creatore di Andor, Tony Gilroy, ha rivelato che Andor – stagione 2 è in post-produzione. Parlando alla Writers Guild of America East, Tony Gilroy ha condiviso i suoi pensieri sul lavoro su Andor, definendo la serie di Star Wars una delle cose più importanti che abbia mai fatto.

“Sono su Andor da cinque anni ormai, stiamo finendo la seconda metà“, ha detto Gilroy. “Mi sono divertito molto in questi anni, ma non so se ho mai fatto qualcosa di così importante come queste 24 ore di narrazione che stiamo facendo ora. Non so se è solo perché è una cosa che faccio, ma non credo. Non ho mai avuto l’occasione di lavorare così in grande prima d’ora“.

Tony Gilroy just received the WGAE’s Ian McLellan Hunter Award for Career Achievement. The #WritersGuildAward is presented to a WGAE member in honor of their body of work as a writer in motion pictures or television – describing Tony’s resume as deserving is an understatement 🏆 pic.twitter.com/sVtwwiOMJQ — Writers Guild of America East (@WGAEast) April 15, 2024

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Andor?

Andor ha come protagonista Diego Luna nei panni di Cassian Andor, il ladruncolo che alla fine diventa una delle figure più importanti della Ribellione. Luna riprende il ruolo di Cassian da Rogue One: A Star Wars Story. Andor inizia cinque anni prima di Rogue One e di Una nuova speranza.

Oltre a Diego Luna, i protagonisti originali di Andor sono Stellan Skarsgård nel ruolo di Luthen Rael, Adria Arjona nel ruolo di Bix Caleen, Fiona Shaw nel ruolo di Maarva Andor, Denise Gough nel ruolo di Dedra Meero, Kyle Soller nel ruolo di Syril Karn e Genevieve O’Reilly nel ruolo di Mon Mothma.

Le riprese della Stagione 2 di Andor sono terminate nel febbraio 2024. Il debutto della seconda stagione era originariamente previsto per l’agosto 2024. Tuttavia, gli scioperi hanno ritardato le riprese della Stagione 2, facendo slittare la data di uscita. Skarsgård ha dichiarato che i nuovi episodi arriveranno “verso la fine dell’anno o all’inizio del prossimo”.

La Stagione 1 di Andor ha debuttato nel settembre 2022 su Disney+. La prima stagione, composta da 12 episodi, ha ottenuto recensioni estremamente positive da parte della critica e ha ricevuto una nomination agli Emmy per la categoria Outstanding Drama Series.