Il regista di Godzilla x Kong: il nuovo impero Adam Wingard ha recentemente lasciato intendere che il suo prossimo film potrebbe essere l’adattamento live-action di ThunderCats, un film che è da molto tempo in sviluppo.

In un’intervista con io9, Wingard ha condiviso un aggiornamento incoraggiante sul suo film ThunderCats, annunciato dalla Warner Bros nel marzo 2021. “Simon [Barrett] e io stiamo ancora lavorando attivamente alla sceneggiatura”, ha detto. “Abbiamo terminato la nostra ultima bozza praticamente proprio quando stavo iniziando la produzione di questo film [ Godzilla x Kong ] e abbiamo dovuto mettere tutto in sospeso. [Ma] in questo momento ci stiamo lavorando di nuovo attivamente. Quindi, questo significa questa sarà la prossima cosa che farò o [non], non ne sono sicuro. Ma è sicuramente una delle massime priorità che ho in questo momento in termini di lavoro su una sceneggiatura.

Cosa sappiamo su ThunderCats?

Creato da Ted Wolf, ThunderCats segue una razza di gatti-umanoidi che fuggono dal loro morente pianeta natale Thundera verso un altro pianeta chiamato Terza Terra. Il gruppo, composto da Lion-O, Tygra, Cheetara, Panthro, WilyKit, WilyKat e Snarf, deve difendere regolarmente la leggendaria Spada dei Presagi, in particolare la pietra Occhio di Tuono che la alimenta, dai Mutanti di Plun-Darr, il malvagio sacerdote-demone Mumm-Ra. Il cartone originale è andato in onda con 130 episodi in quattro stagioni tra il 1985 e il 1989. Da allora sono state rilasciate due serie reboot: ThunderCats (2011-12) e ThunderCats Roar (2020), entrambe cancellate dopo una sola stagione.

La Warner Bros. aveva già tentato di portare ThunderCats sul grande schermo alla fine degli anni 2000 come film animato in CG. Jerry O’Flaherty doveva dirigere il film da una sceneggiatura scritta da Paul Sopocy. Sebbene inizialmente previsto per il rilascio nel 2010, il film non è mai uscito dallo sviluppo ed è stato silenziosamente cancellato.