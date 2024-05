Cillian Murphy tornerà nel cast di 28 anni dopo

All’inizio di quest’anno avevamo saputo che il regista (Danny Boyle) e lo scrittore (Alex Garland) di 28 giorni dopo stavano collaborando per una serie di sequel del film horror del 2002, e in seguito alla recente notizia che Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson e Ralph Fiennes hanno firmato per interpretare i ruoli principali, è stato confermato che Cillian Murphy tornerà per 28 anni dopo.

Si ipotizzava che Murphy, che ha vinto l’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione in Oppenheimer, avrebbe potuto riprendere il ruolo di Jim dal film originale quando ha firmato come produttore esecutivo, e Sony lo ha ora reso ufficiale.

“Questo è Danny [Boyle] al suo meglio, combinato con un genere molto commerciale, come abbiamo fatto con Edgar Wright e Baby Driver. A volte, quando metti un vero regista in un’arena commerciale, la elevi.” ha detto a Deadline il presidente del Sony Motion Pictures Group Tom Rothman quando gli è stato chiesto se Murphy sarebbe tornato.

28 giorni dopo è uscito nel 2002 e vedeva protagonista uno sconosciuto Murphy nei panni di un corriere in bicicletta che scopre il rilascio di un virus contagioso al risveglio dal coma. Boyle ha diretto il film, mentre Garland ha scritto. Il seguito, “28 settimane dopo”, è stato distribuito nel 2007.

“Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto essere coinvolto perché quel film ha cambiato tutto per me e provo un grande affetto per quel film e per quei ragazzi Alex [Garland] e Danny [Boyle]”, ha detto Cillian Murphy a Variety a febbraio. “Non guardo mai i miei film, tranne quello. È sempre trasmesso nel periodo di Halloween e durante la pandemia le persone mi inviavano costantemente clip. E l’ho mostrato ai miei figli. Ed è davvero attuale, anche se ha qualcosa come 23 anni ormai. Quindi sono davvero entusiasta di riunire la band per realizzare questo film”.

Cosa sappiamo su 28 anni dopo?

I dettagli sulla trama di 28 anni dopo sono ancora sconosciuti, ma il periodo suggerisce che si svolgerà 28 anni dopo il primo film, dunque all’incirca nel 2030, il che significa che il racconto potrebbe anche essere più orientato verso la fantascienza che non verso il semplice l’horror vero e proprio. Danny Boyle, il cui ultimo film è stato la commedia romantica del 2019 Yesterday, dirigerà il primo film della prevista trilogia di 28 anni dopo. Alex Garland, che ha diretto film come Ex Machina, Annihilation e, più di recente, Civil War è incaricato di scrivere i film.