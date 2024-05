Star Wars: The Acolyte, la Lightwhip in azione nel nuovo spot

L’arrivo di The Acolyte: La Seguace è imminente e in occasione dell’intensificarsi della promozione per la prossima serie Lucasfilm, ecco uno spot tv in cui vediamo in azione la leggendaria Lightwhip della Maestra Jedi Vernestra Rwoh.

Come spiegato per la prima volta su SFFGazette.com, è stato stabilito che le Lightwhips sono una variante della spada laser pesantemente modificata con più lame al plasma in scudi di contenimento flessibili. A causa della flessibilità delle lame, richiedono più attenzione durante l’utilizzo rispetto a una normale spada laser e hanno una potenza di taglio inferiore.

Non tutti amano questo uso unico della spada laser, soprattutto perché è così diverso da quello che siamo abituati a vedere in Star Wars. Tuttavia, non si tratta affatto di un concetto “nuovo” e, se questa anteprima dimostra qualcosa, è che sembra piuttosto epico in movimento! Ecco QUI il video.

Il cast di The Acolyte: La Seguace?

The Acolyte: La Seguace è scritto e prodotto esecutivamente da Leslye Headland (Russian Doll), che sarà anche showrunner. Insieme alla Stenberg ci sono Lee Jung-jae (Squid Game), Dafne Keen (His Dark Materials), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Dean-Charles Chapman (1917), Carrie-Anne Moss (The Matrix), Manny Jacinto (The Good Place), Jodie Turner-Smith (After Yang), Charlie Barnett (Russian Doll) e l’ex stao della trilogia sequel di Star Wars, Joonas Suotama, che interpreta un nuovo personaggio sotto forma di maestro Jedi Wookiee.

Tutto quello che sappiamo su The Acolyte: La Seguace

The Acolyte: La Seguace è l’annunciata serie tv parte del franchise di Star Wars creata da Leslye Headland. La serie tv è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica prima degli eventi dei principali film di Star Wars.

The Acolyte: La Seguace è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica in un mondo di “segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro”, circa 100 anni prima di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999). Un’ex Padawan si riunisce con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero mai previsto.

Nel cast della serie tv protagonisti sono Amandla Stenberg come ex padawan, Lee Jung-jae come Maestro Jedi, Manny Giacinto, Dafne Keen come una giovane Jedi, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson nei panni di Vernestra Rwoh, un cavaliere Jedi prodigio. Charlie Barnett come un giovane Jedi, Dean-Charles Chapman, Carrie-Anne Moss come una Jedi, Margherita Levieva, Joonas Suotamo nei panni di Kelnacca, un maestro Jedi Wookiee.