Daniel Radcliffe era “terrorizzato” da Alan Rickman nei primi tre film di Harry Potter

Daniel Radcliffe ha confessato al podcast Happy Sad Confused di aver provato vera paura nei confronti di Alan Rickman e della sua interrpetazione di Severus Piton, l’insegnante di pozioni di Hogwarts. “Ero così intimidito da Alan Rickman. Come si fa a non essere intimoriti da quella voce?“, ha detto Radcliffe. “Anche sentendo quella voce ti dimentichi quanto fosse bassa finché non ti riecheggia dentro. Ero così intimidito da lui per i primi tre film. Ero terrorizzato da lui e pensavo: ‘Questo tizio mi odia’“.

A Daniel Radcliffe è poi stata mostrata un’intervista che non aveva mai visto dove Rickman parla di lui e del resto delle giovani star di Harry Potter. In essa, la star più anziana rifletteva sull’“enorme orgoglio” che provava per il successo di Radcliffe a Broadway all’epoca e sulla pressione che i giovani attori dovevano affrontare fin da piccoli. “Anche se io lo facevo per sette settimane, loro lo facevano per 52 settimane”, ha detto Rickman a proposito degli attori bambini nei film di Harry Potter. “Questa è stata la loro vita dai 12 ai 22 anni.

“E a volte la guardavi da bordo campo e lanciavi qualche ancora di salvezza perché c’era così poco tempo per quello. È solo negli ultimi anni che sono riuscito a sedermi in un bar con Daniel a New York. Lui era a teatro e io a un altro. È stato un enorme orgoglio andare a vederlo nel musical How to Succeed in Business Without Really Trying. Come osa ballare così bene come i ballerini di Broadway? Ci ha lavorato molto.”.

Daniel Radcliffe si è particolarmente commosso nel vedere quest’intervista e ha ricordato l’attore raccontando che: “Ha interrotto una vacanza in Canada per venire a vedermi in Equus. Ha visto ogni lavoro teatrale che ho fatto quando era vivo“, ha detto Radcliffe. “Dopo mi portava fuori e ne parlavamo“. È stato uno dei primi a dire, ‘Dovresti concentrarti sul voice coaching e indagare su tutti questi aspetti’. Sono così fortunato. Sentirglielo dire è davvero adorabile. Grazie per avermi mostrato il video.”