Bread & Roses, il film della regista Sahra Mani in arrivo il 21 giugno su Apple TV+

Apple Original Films ha annunciato oggi di aver acquisito i diritti di Bread & Roses, il documentario candidato al L’Œil d’or allo scorso Festival di Cannes che mostra la potente resistenza delle donne afghane contro i talebani. Il film è prodotto da Jennifer Lawrence e Justine Ciarrocchi di Excellent Cadaver (“Causeway“), insieme alla produttrice esecutiva, attivista per i diritti umani, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, Malala Yousafzai (“Joyland”) di Extracurricular e alla famosa regista Sahra Mani (“A Thousand Girls Like Me”). Dopo il celebre debutto al Festival di Cannes 2023, “Bread & Roses” farà il suo debutto su Apple TV+ il 21 giugno.

«La chiusura delle scuole femminili in Afghanistan non è solo una questione di interesse femminista, piuttosto è una questione di sicurezza internazionale. I Talebani sono consapevoli che i figli di madri istruite sono difficili da indottrinare e sono meno suscettibili all’idea di diventare i loro futuri soldati», ha dichiarato la regista e produttrice Sahra Mani. «Garantire che le scuole femminili rimangano aperte in Afghanistan è fondamentale per la salvaguardia e la sicurezza del mondo intero».

Bread & Roses offre una potente riflessione sull’impatto in termini di diritti e mezzi di sussistenza delle donne dopo la caduta di Kabul per mano dei Talebani nel 2021. Il film segue la vita di tre donne, mentre, in tempo reale, lottano per recuperare la loro autonomia. Mani cattura lo spirito e la resilienza delle donne afghane attraverso una rappresentazione cruda della loro straziante condizione.

Bread & Roses, presentato dalla Fondazione Eyan in associazione con Extracurricular, è prodotto da Jennifer Lawrence e Justine Ciarrocchi con Sahra Mani, insieme ai produttori esecutivi Malala Yousafzai e Farhad Khosravi. Sahra Mani dirige il film.