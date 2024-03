L’adattamento di Ridley Scott di Il cacciatore di androidi di Phillip K. Dick, Blade Runner, è ampiamente considerato come uno dei film di fantascienza più influenti e acclamati di tutti i tempi, quindi quando è stato annunciato che un sequel era in lavorazione, c’era comprensibilmente molta apprensione, anche se a capo del progetto c’era un regista apprezzato come Denis Villeneuve.

Blade Runner 2049 del 2017 è stato accolto molto bene sia dai fan che dalla critica, e alcuni in realtà lo acclamano come altrettanto buono o addirittura migliore dell’originale. Sfortunatamente, ciò non si è riflesso nella performance al botteghino del film. Blade Runner 2049 ha incassato circa 267,5 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di produzione di 150-185 milioni di dollari, per una perdita dichiarata di 80 milioni di dollari.

Durante un’intervista con THR, a Denis Villeneuve è stato chiesto se pensa che “sarà mai in grado di ignorare l’ombra di Blade Runner?”. “No, mai. Blade Runner è uno dei miei film preferiti, ed è assolutamente un capolavoro. Ridley Scott è uno dei miei registi preferiti e, anche se mi aveva dato la sua benedizione, per me era molto importante ascoltarlo e vederlo attraverso i suoi occhi che in quel momento gli andava bene che facessi il film, ma mentre stavo girando Blade Runner 2049 pensavo costantemente al film originale.

Quindi 2049 è stata davvero una lettera d’amore per il primo film, ma è stato di gran lunga uno dei progetti più difficili che abbia mai realizzato, e non credo che mi avvicinerò mai più all’universo di qualcun altro.”

Molti fan di Star Wars sperano che Villeneuve alla fine faccia un viaggio nella galassia molto, molto lontana, ma in base ai commenti del regista, non sembra che ciò accadrà mai.

Intanto però Denis Villeneuve è al cinema con il sontuoso Dune: Parte Due.