Dopo recensioni non esaltanti e incassi al botteghino inferiori alle aspettative, i Marvel Studios stanno cercando di riportare la saga del Multiverso sulla strada giusta. Per il 2024, ci aspettano soltanto due progetti in live action: Deadpool e Wolverine e Agatha. La prima è l’ennesima avventura Multiversale e, se si deve credere ai resoconti precedenti, che pone le basi per i prossimi film degli Avengers.

Abbiamo già sentito voci secondo cui la star di Logan, Dafne Keen, potrebbe apparire come una adulta X-23 nel trequel e, secondo @ScarletWitchUpd, esiste un CV che attesta la sua partecipazione al film. L’account X non condivide ulteriori dettagli per paura di guai, ma speriamo che questo significhi che vedremo l’ormai diciannovenne vestita come la Wolverine femmina dei fumetti.

Tornando al franchise dei Vendicatori, però, anche lo scooper @MyTimeToShineH ha appena rilasciato un’intrigante informazione. Apparentemente, in merito a Avengers: Secret Wars “Hugh Jackman ha detto alla Marvel che sarebbe tornato per Secret Wars, ma solo se poteva avere la possibilità di interagire con Tobey [Maguire] e [Robert Downey Jr.].” Dubitiamo che questo sia un vantaggio per l’attore (soprattutto considerando i soldi che probabilmente gli verranno offerti per riprendere il ruolo di Wolverine), ma, comprensibilmente, Jackman spera di condividere lo schermo con due colleghi e icone dei cinecomics. Avengers: Secret Wars è ancora lontano, ma Captain America: Brave New World e Thunderbolts arriveranno nel 2025.

Deadpool e Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio e segna l’introduzione del Mercenario Chiacchierone di Ryan Reynolds nell’universo cinematografico Marvel (con un rating decisamente diverso rispetto ai primi due capitoli). Soprannominandosi “Marvel Jesus”, Deadpool arriva nel MCU dopo essere stato rapito dalla Time Variance Authority, i manager del multiverso visti l’ultima volta in Loki, e si ritrova nello stesso mondo dei Vendicatori.

Sebbene il suo volto non si veda nel trailer, anche Wolverine di Hugh Jackman passa dall’universo di X-Men al MCU. Diretto da Shawn Levy, il film comprende anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

Quando uscirà Avengers: Secret Wars?

Originariamente previsto per il 2025, Avengers: Secret Wars è stato posticipato al 2027 a causa dei ritardi di produzione causati dagli scioperi di Hollywood. Dopo Avengers: The Kang Dynasty che debutterà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre l’altro film arriverà nelle sale il 7 maggio 2027. Entrambi i film non hanno ancora un regista. Si tratta del sesto capitolo della serie di film di successo Avengers. Dovrebbe concludere la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe e la Saga del Multiverso. I fan attendono da tempo la notizia di un potenziale adattamento live-action dell’iconica serie di fumetti, che vede vari eroi e cattivi Marvel essere catturati da un’entità cosmica nota come Beyonder, dove poi si scontrano su un pianeta chiamato Battleworld.