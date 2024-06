Dopo la denuncia di Scarlett Johansson, provvedimenti in USA per regolamentare l’AI contro i deepfake

Il mese scorso Scarlett Johansson ha chiesto una legislazione per mettere al bando i deepfake basati sull’intelligenza artificiale, dopo che OpenAI ha rilasciato una demo di chat vocale che somigliava stranamente a lei.

Ora, uno dei principali gruppi commerciali del settore dell’intelligenza artificiale si sta unendo a questo appello, sollecitando il Congresso ad approvare una legislazione che protegga gli artisti dall’uso non autorizzato delle loro sembianze.

Microsoft, che ha investito 13 miliardi di dollari in OpenAI, è uno dei membri chiave della BSA Software Alliance. In una dichiarazione politica rilasciata lunedì, il gruppo commerciale ha chiesto la creazione di un nuovo diritto federale per prevenire l’uso improprio delle repliche digitali. “Gli artisti dovrebbero avere il diritto di impedire la diffusione commerciale non autorizzata di qualsiasi replica digitale che sia così realistica da essere ragionevole per l’osservatore scambiarla per il nome, l’immagine, la somiglianza o la voce dell’artista reale”, ha detto il gruppo in una nota.

Il Congresso sta prendendo in considerazione una serie di regolamenti sull’intelligenza artificiale, anche se gli osservatori sono scettici sul fatto che si possa legiferare questo aspetto a breve termine.

SAG-AFTRA, il sindacato degli attori, si è mobilitato a sostegno del No Fakes Act, che renderebbe illegale la produzione o la distribuzione di repliche digitali non autorizzate. Il senatore Chris Coons, D-Del., uno degli autori, dovrebbe rilasciare una versione aggiornata nei prossimi giorni.

BSA, che rappresenta anche aziende come Adobe e Oracle, sta spingendo per un approccio più ristretto, che incoraggerebbe la rimozione delle repliche digitali esentando le piattaforme dalla responsabilità legale per la condotta degli utenti.

Il gruppo commerciale vuole inoltre che il Congresso metta fuori legge gli strumenti software il cui “scopo primario” è creare falsi non autorizzati, senza ostacolare le tecnologie di intelligenza artificiale che hanno usi legittimi e vantaggiosi.

“Ci saranno alcuni cattivi attori che compariranno e faranno cose che non dovrebbero fare”, ha affermato Aaron Cooper, vicepresidente della politica globale presso BSA. “Ciò è dannoso per la reputazione dell’intero settore… Maggiore è la fiducia che possiamo aggiungere al sistema, meglio è per tutti”. “È semplicemente migliore e più efficiente a tutti i livelli, che tu sia un artista o qualcuno che sta cercando di creare cose, avere un sistema armonizzato”, ha detto Cooper.

Il Congresso sta anche prendendo in considerazione una legislazione più restrittiva che metterebbe fuori legge i deepfake pornografici e impedirebbe l’uso dei deepfake basati sull’intelligenza artificiale per influenzare le elezioni. Quando a gennaio sono circolati online falsi espliciti di Taylor Swift, i leader di tutti gli schieramenti hanno chiesto una risposta rapida. “Dobbiamo agire”, disse all’epoca il CEO di Microsoft Satya Nadella. “Penso che tutti trarremo vantaggio dal fatto che il mondo online sarà un mondo sicuro.”