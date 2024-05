Scarlett Johansson “scioccata” per l’uso da parte di OpenAI di una voce “stranamente” simile alla sua

Scarlett Johansson ha detto di aver rifiutato la richiesta di OpenAI di prestare la sua voce a un sistema di conversazione ChatGPT – e di essere rimasta “scioccata” e “arrabbiata” a causa del fatto che la società sia andata avanti e abbia utilizzato una voce che suonava comunque molto simile alla sua.

In una dichiarazione fornita a Variety, Scarlett Johansson ha detto che i suoi avvocati hanno contattato OpenAI per far eliminare la voce di Sky, una delle nuove voci nel chatbot GPT-4o.

La scorsa settimana, OpenAI ha introdotto la voce Sky, che suonava molto simile a quella della AI disincarnata che abbiamo ascoltato in Her di Spike Jonze, in una demo di GPT-4o. Lunedì la società ha dichiarato che avrebbe “messo in pausa” l’uso della voce Sky.

“Crediamo che le voci dell’intelligenza artificiale non dovrebbero imitare deliberatamente la voce distintiva di una celebrità: la voce di Sky non è un’imitazione di Scarlett Johansson ma appartiene a un’attrice professionista diversa che usa la sua voce naturale”, ha affermato OpenAI.

Scarlett Johansson ha dichiarato di essere stata contattata dal CEO di OpenAI Sam Altman nel settembre 2023 riguardo alla società che l’ha assunta per fornire la voce per ChatGPT 4.0. Ha detto di aver rifiutato per “motivi personali”.

“Quando ho ascoltato la demo pubblicata, sono rimasta scioccata, arrabbiata e incredula che il signor Altman volesse utilizzare una voce che suonava così stranamente simile alla mia che i miei amici più cari e i notiziari non riuscivano a notare la differenza”, ha detto Johansson. “Sig. Altman ha addirittura insinuato che la somiglianza fosse intenzionale, twittando una sola parola “lei” – un riferimento al film in cui ho doppiato un sistema di chat, Samantha, che instaura una relazione intima con un essere umano”.

Johansson ha chiesto una legislazione che protegga gli individui dall’appropriazione indebita del loro nome, immagine o somiglianza. “In un’epoca in cui siamo tutti alle prese con i deepfake e con la protezione delle nostre sembianze, del nostro lavoro, delle nostre identità, credo che queste siano domande che meritano assoluta chiarezza”, ha affermato. “Aspetto con impazienza una soluzione sotto forma di trasparenza e l’approvazione di una legislazione adeguata per contribuire a garantire la tutela dei diritti individuali”.

Alla richiesta di un commento, OpenAI ha inviato questa dichiarazione di Altman: “La voce di Sky non è quella di Scarlett Johansson, e non è mai stata concepita per somigliare alla sua. Abbiamo scelto il doppiatore dietro la voce di Sky prima di contattare la signora Johansson. In segno di rispetto per la signora Johansson, abbiamo sospeso l’uso della voce di Sky nei nostri prodotti. Ci dispiace per la signora Johansson di non aver comunicato meglio.”