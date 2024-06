The Rookie – stagione 7: Alexi Hawley rivela di voler ampliare il cast della serie

La premessa originale di The Rookie seguiva John Nolan (Nathan Fillion), la più vecchia recluta della polizia di Los Angeles. Dopo sei stagioni, Nolan ha fatto progressi nella sua carriera e non è più una recluta. Per mantenere il titolo della serie attuale, lo show ha introdotto Celina Juarez (Lisseth Chavez), una nuova recluta sotto l’ala di Nolan. Celina si diplomerà presto e la serie sentirà la mancanza della sua recluta.

In una conversazione con TV Line, lo showrunner Alexi Hawley ha rivelato di voler aggiungere una nuova recluta nella stagione 7 per far sì che le cose si muovano correttamente in quella direzione. Hawley ha parlato della fine della permanenza di Celina come esordiente e di ciò che lo show ha in serbo per quel reparto, affermando:

“Stiamo guardando alla fine dei 13 mesi di Celina, per così dire, ad un certo punto della [prossima] stagione, quindi penso che sia giusto dire che ci potrebbero essere uno o due nuovi esordienti ad un certo punto“.

Questo aggiornamento non rivela molto su ciò che i fan possono aspettarsi, ma nei prossimi mesi arriveranno notizie su chi saranno i nuovi esordienti. Hawley ha rivelato che la produzione dello show inizierà questo mese e che saranno pronti abbastanza episodi per il ritorno nel 2025. La stagione 7 di The Rookie si occuperà dei principali cattivi che sono fuggiti nel finale della stagione 6, cosa di cui Hawley è ben consapevole e sa che “hanno delle grandi scarpe da riempire dopo la sesta stagione”.

The Rookie riporterà i personaggi di The Rookie: Feds personaggi

Il finale della sesta stagione ha rivelato il destino dei personaggi di The Rookie: Feds dopo che i problemi legati allo sciopero hanno portato alla cancellazione dello show. È stato rivelato che Gaza e la sua squadra sono ancora in attività e combattono il crimine dove necessario. Hawley ha dichiarato di amare i personaggi e di volerli utilizzare nei prossimi episodi. Ha anticipato il problema dell’inserimento delle guest star, dicendo: “. . . c’è una parte del mio lavoro che consiste nel fare telefonate: “Ehi, sto pensando di usarli negli [episodi] 5 e 6, sono disponibili?” e poi le cose potrebbero cambiare o le date spostarsi”.

Ha detto che voleva usarli quando i loro personaggi avrebbero avuto il maggiore impatto per non far perdere tempo agli attori. “Voglio assolutamente usarli quando la storia ha un impatto maggiore. Non voglio sprecare il loro tempo e farli apparire per una sola scena. Ma sì, mi piacerebbe usarli per il resto della nostra vita come Rookie“, ha detto quando gli è stato chiesto se sarebbero apparsi nelle prossime puntate.