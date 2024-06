The Batman – Parte 2: James Gunn smentisce un rumor relativo alle riprese

The Batman – Parte 2 doveva originariamente uscire il 3 ottobre 2025, ma con l’arrivo del 2024, pochissimi aggiornamenti ufficiali e scioperi potenzialmente dannosi per la produzione, le speculazioni hanno fatto pensare che un ritardo potesse essere inevitabile e infatti il film è stato poi ufficialmente posticipato di quasi un anno intero al 2 ottobre 2026.

La mancanza di notizie negli ultimi mesi ha fatto temere che il sequel di Matt Reeves potesse essere cancellato del tutto, ma i dirigenti della Warner Bros. e dei DC Studios hanno assicurato che tutto era ancora in pista. Ora, nella notte, ha iniziato a circolare un rumor molto interessante che affermava che le riprese di The Batman – Parte 2 inizieranno l’anno prossimo e che un terzo capitolo di questo franchise sarebbe stato girato back-to-back.

Considerando il tempo trascorso nello sviluppo del sequel e i precedenti commenti di Reeves sull’espansione del “BatVerse”, la cosa sembrava abbastanza plausibile, ma il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha ora smentito la notizia tramite Threads. Ad un utente che gli chiedeva se tale rumor fosse vero, Gunn ha semplicemente risposto che no, non lo è. Non resta dunque che attendere notizie ufficiali, con le riprese del film che dovrebbero però iniziare ormai non prima del prossimo anno.

James Gunn debunks a recent rumor that 'THE BATMAN' Part 2 & 3 will be shooting back to back next year pic.twitter.com/DQkzU1cG8r — DC Film News (@DCFilmNews) June 10, 2024

Cosa sappiamo su The Batman – Parte 2?

In The Batman – Parte 2, Robert Pattinson riprenderà il ruolo principale, con Matt Reeves che tornerà alla regia. Anche Mattson Tomlin tornerà per scrivere la sceneggiatura insieme a Reeves. La data di uscita è attualmente fissata per il 2 ottobre 2026, ovvero un anno dopo rispetto a quanto precedentemente comunicato. Un rinvio che ha dunque apparentemente confermato i lavori ancora profondamente in corso sullo sviluppo del film. Il primo lungometraggio ha raggiunto più di 770 milioni di dollari al botteghino, diventando il settimo film con il maggior incasso del 2022 e ottenendo recensioni positive.