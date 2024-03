Downton Abbey 3 si farà davvero e una delle sue star lo ha confermato. BBC Radio 2 ha infatti parlato con Imelda Staunton riguardo i continui rumor su un nuovo lungometraggio. L’attrice ha ora confermato la cosa, affermando che: “Ci sarà un film conclusivo, ecco qua“. Il presentatore ha a quel punto scherzato dicendo: “Spero che non ti abbiamo messo nei guai“, al che l’attrice ha risposto: “Non mi interessa“. A questo punto la questione sembra essere chiusa e risolta. Ci sono state tante speculazioni sui social media e su altri canali, ma ora i fan hanno finalmente una risposta definitiva da una persona direttamente coinvolta. Tuttavia, ci sono ancora grandi domande che circondano un Downton Abbey 3.

Naturalmente, ci si chiede quale sarà la storia. Se questo film è davvero destinato a essere un addio a Downton Abbey, ci sono parecchie linee narrative da portare a compimento. Una volta definiti questi dettagli, si pone il problema della sua uscita. Per fortuna, un progetto su Downton Abbey non ha bisogno di un ampio lavoro di VFX o di altre cose del genere, ma potrebbe comunque volerci un po’ di tempo prima di vederlo in sala, anche se secondo alcuni rumor il progetto potrebbe essere pronto entro la fine dell’anno. In ogni caso, dopo Downton Abbey e Downton Abbey II – Una nuova era, i fan saranno felici di poter rivedere sul grande schermo quei personaggi e le loro storie.

Downton Abbey 3 arriverà nel 2024?

Tutto è iniziato con le voci di un possibile ritorno del franchise con Downton Abbey 3. Il Daily Mail ha parlato con diverse fonti che hanno indicato che c’era un progetto in produzione. Il rapporto indicava che il film sarebbe potuto arrivare in TV “entro la fine dell’anno“. “Le riprese sono in corso da qualche settimana, è tutto molto, molto segreto. Ci sono persone che ci lavorano e che non hanno mai visto una segretezza del genere“, hanno spiegato le fonti del Mail. “A chi lavora sul set è stato fatto firmare un accordo di non divulgazione per non svelare nulla, ma c’è molta eccitazione per il ritorno di Downton Abbey“. Se dunque le riprese fossero già in corso, un’uscita in sala entro il 2024 non sarebbe da escludere.