Eddie Murphy detta ancora una volta la legge nel nuovo trailer di Beverly Hills Cop: Axel F

A quasi 30 anni dall’ultima volta che gli spettatori l’hanno visto scendere in strada in California, Eddie Murphy è pronto a dettare legge ancora una volta quest’estate. Netflix ha presentato un nuovo trailer di Beverly Hills Cop: Axel F, l’atteso ritorno del detective di Detroit Axel Foley, più vecchio, più saggio e più spiritoso rispetto alle sue tre precedenti visite sulla West Coast. Questa volta le cose si fanno personali, mentre affronta un nuovo caso con l’aiuto di volti nuovi e vecchi amici, il tutto nel nome della protezione della sua famiglia. Il nuovo filmato lo vede di nuovo in azione contro un nuovo temibile nemico, mentre suona la familiare linea di synth.

Sebbene il trailer originale fosse incentrato sull’azione e sulla comicità di Axel F, questo video esplora maggiormente la storia del ritorno del poliziotto a Beverly Hills. Mentre la vita di sua figlia Jane (Taylour Paige) è minacciata, Axel è deciso a svelare la cospirazione che si cela dietro tutto questo. A distanza di così tanto tempo dalla sua ultima visita, molte cose sono cambiate in California e lui è un pesce fuor d’acqua come sempre. Fortunatamente, lui e Jane avranno un nuovo partner con cui lavorare, il duro detective Bobby Abbott (Joseph Gordon-Levitt) e i vecchi amici di Axel, Billy Rosewood (Judge Reinhold) e John Taggart (John Ashton), per risolvere il caso.

Non si può fare un film su Beverly Hills Cop senza l’Axel Foley di Eddie Murphy, visto che il ruolo ha contribuito a far schizzare il comico verso la superstar ed è tuttora molto amato. Per Axel F, tuttavia, era anche importante far brillare la nuova generazione. Paige, che in precedenza ha trovato consensi grazie ai suoi ruoli in Zola e Ma Rainey’s Black Bottom, si assume una grande responsabilità come figlia di Foley, e il regista Mark Molloy ha capito che sarebbe stata una sfida introdurre all’improvviso la figlia di un personaggio così amato e dinamico come il poliziotto titolare. Detto questo, in precedenza ha dichiarato a Tudum che Paige possedeva un’aria simile a quella di Eddie Murphy che l’ha resa la scelta perfetta per unirsi al franchise. “Ho visto lo stesso luccichio negli occhi di Taylour, la scintilla e l’energia contagiosa di Axel, ma anche qualcuno che potesse affrontare Axel, il che è una cosa difficile“, ha detto.

Axel F” riporta insieme la squadra di “Beverly Hills Cop”.

Oltre a Murphy, il quarto capitolo della sua serie di commedie segnerà anche il gradito ritorno di Paul Reiser a Beverly Hills, dopo che la star di Aliens aveva rinunciato al tanto criticato Beverly Hills Cop III. Riprenderà il suo ruolo di Jeffery Friedman di fronte al ritorno di Bronson Pinchot nel ruolo di Surge. Paige e Joseph Gordon-Levitt, nel frattempo, saranno affiancati da un’altra grande new entry per Axel F: Kevin Bacon, che interpreterà il capitano del Dipartimento di Polizia di Beverly Hills, Grant. Anche il produttore Jerry Bruckheimer è tornato all’ovile, contribuendo a far decollare il sequel diretto da Murphy dopo molti tentativi risalenti agli anni ’90.

Beverly Hills Cop: Axel F arriverà su Netflix il 3 luglio. Anche l’originale è attualmente disponibile sulla piattaforma. Consultate la nostra guida completa qui per sapere tutto quello che c’è da sapere sul ritorno di Murphy nelle strade malfamate e guardate il nuovo trailer qui sotto.