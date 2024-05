Deadpool & Wolverine: un eroe del MCU fa un’apparizione inaspettata nella nuova clip

Deadpool & Wolverine è un sogno che si avvera per i fan, non solo per l’unione dei due supereroi che sfidano la morte, ma anche per la storia e l’eredità che infondono nel Marvel Cinematic Universe. In passato, la Fox ha creato diversi film e spin-off sugli X-Men, mentre il Wolverine di Hugh Jackman è stato testimone di tutto questo e il primo teaser del film ha già proclamato il Deadpool di Ryan Reynolds come “Gesù della Marvel”. Mentre i due si uniscono, il marketing dell’imminente film nasconde una miriade di Easter Eggs, ora un nuovo spot ci dà una buona occhiata al Vuoto e ad Ant-Man.

Nel nuovo spot, Deadpool afferma che “per lo più si stanno facendo nemici con la Disney e fanno un sacco di battute a spese di Hugh“. Le clip di accompagnamento offrono ai fan con gli occhi d’aquila una buona occhiata al cadavere della maschera gigante di Ant-Man che viene usata da Cassandra Nova come base. L’inquadratura lunga ci dà una buona visione delle dimensioni della maschera di Ant-Man, mentre diversi veicoli ispirati a Mad Max si dirigono verso di essa. Un’inquadratura ravvicinata vede il ritorno di vari mutanti del franchise degli X-Men, tra cui Lady Deathstrike e Azazel in piedi intorno al teschio. Vediamo anche Cassandra Nova che esce e un paio di scatti dell’adorabile Dogpool.

Deadpool & Wolverine è ricco di Easter Eggs

Il film in uscita non solo si spinge oltre i limiti del vietato ai minori, ma sembra anche un’amalgama di trame e personaggi ormai diventati canonici del MCU. Mentre il multiverso si è aperto da tempo nel MCU, Deadpool e Wolverine sembra utilizzarlo brillantemente, offrendoci varianti e volti familiari da tutti gli angoli dell’universo Marvel. Parlando del film, il regista Shawn Levy ha precedentemente dichiarato: “Arriviamo in un momento interessante. E siamo decisamente qualcosa di diverso. Se sia di proporzioni messianiche, lo dirà il tempo“. Nel film in uscita, Deadpool avrà bisogno dell’aiuto di Wolverine per sconfiggere un nemico comune che minaccia il mondo del Merc with a Mouth.

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.