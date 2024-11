Franklin Richards sarà una parte fondamentale di The Fantastic Four: First Steps e di Doomsday e Secret Wars – RUMORS

Abbiamo sentito da più fonti che Franklin Richards sarà una parte fondamentale di The Fantastic Four: First Steps e di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato al Comic-Con che la First Family della Marvel apparirà negli ultimi due film, ma cosa porterà esattamente il giovane Franklin nella mischia?

Secondo l’insider @MyTimeToShineH, il figlio di Mister Fantastic e della Donna invisibile avrà la capacità di attraversare il Multiverso in First Steps e Doomsday. Questo sarà sicuramente un punto chiave della trama, data l’importanza che questa squadra sembra destinata a ricoprire per la più ampia Saga del Multiverso.

Powered by

Era agosto quando abbiamo sentito per la prima volta che Galactus avrebbe convocato la Prima Famiglia Marvel inviando Silver Surfer sulla Terra, chiedendo loro di portargli Franklin. Se si fossero rifiutati, avrebbe distrutto il loro pianeta.

Non è stato rivelato cosa potesse volere dal ragazzo, anche se possiamo cercare indizi nei fumetti. Con i Marvel Studios che probabilmente hanno preso ispirazione da “Terra X”, una realtà in cui Shalla-Bal è diventata Silver Surfer, potrebbe esserci una connessione tra Frankin e il cattivo divoratore di mondi.

In quella serie, l’incredibilmente potente giovane mutante accettò di lasciare che l’Alto Evoluzionario lo trasformasse nel nuovo Galactus per ripristinare l’equilibrio nell’universo (e proteggerlo dai Celestiali) dopo che suo padre aveva trasformato la versione originale in una stella. Perse la memoria ma, dato il suo passato eroico e la guida dei due Silver Surfer, consumò solo pianeti che alla fine avrebbero dato vita a un Celestiale.

Questa è una strada che questo film potrebbe seguire, anche se quest’ultima voce ci fa pensare che sia più probabile che Galactus voglia usare Franklin per aprire una porta verso altre realtà, in particolare se è consapevole che questo universo sta per morire.

Per ora, possiamo solo fare delle supposizioni, ma con i precedenti rapporti che affermano che questi film di Avengers si concentreranno su più team, Franklin potrebbe aprire la porta tra i mondi per uno mentre America Chavez si occupa di quei compiti per un altro.

Fantastici Quattro: quello che c’è da sapere sul film

Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, i Fantastici Quattro sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti. Sue, la fidanzata di Reed (e futura moglie), può manipolare la luce per diventare invisibile e lanciare potenti campi di forza. Johnny, il fratello di Sue, può trasformare il suo corpo in fuoco che gli dà la capacità di volare. E Ben, il migliore amico di Reed, è completamente trasformato in, beh, una Cosa, con dei giganteschi massi arancioni al posto del corpo, che gli conferiscono una super forza – e un perpetuo cuore pesante per il suo aspetto apparentemente mostruoso.

Matt Shakman (“WandaVision”, “Monarch: Legacy of Monsters”) dirigerà Fantastici Quattro, da una sceneggiatura di Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. La notizia del casting di Pascal era già trapelata a novembre, mentre anche gli altri nomi erano usciti da recenti indiscrezioni. Pedro Pascal è noto al mondo per le sue interpretazioni in The Mandalorian, The Last of Us e prima ancora in Game of Thrones. Vanessa Kirby ha fatto parte del franchise di Mission Impossible e di Fast and Furious, mentre Joseph Quinn è diventato il beniamino dei più giovani per la sua interpretazione di Eddie in Stranger Things 4. Ebon Moss-Bachrach sta vivendo un momento d’oro grazie al suo ruolo del cugino Ritchie in The Bear. Il film è atteso al cinema il 25 luglio 2025.