Sono iniziate le prevendite di Ghostbusters: Minaccia glaciale e, per celebrare l’annuncio, Sony Pictures ha condiviso la prima clip ufficiale del prossimo sequel di Ghostbusters: Legacy.

La scena trova tre degli eroi ritornati del film precedente – Gary Grooberson (Paul Rudd), la figlia del defunto Egon Callie Spengler (Carrie Coon), insieme a sua figlia Phoebe (McKenna Grace) – che corrono per le strade di New York nel rinnovato ECTO- 1 mentre tentano di catturare un nuovo fantasma conosciuto come il Drago delle Fogne.

Contro le rigide istruzioni di sua madre, Phoebe informa i suoi compagni di squadra che ha “un fantasma da catturare” e usa la sedia laterale del veicolo per mirare meglio al drago con il suo zaino protonico, mentre Podcast (Logan Kim) tiene d’occhio sull’azione tramite drone.

Better move fast. Get tickets to see #Ghostbusters: Frozen Empire exclusively in movie theaters March 22. https://t.co/fE9Ifi4DXg pic.twitter.com/yI9BsULIbd — Ghostbusters (@Ghostbusters) March 6, 2024

Ghostbusters: Minaccia glaciale è scritto da Jason Reitman e Gil Kenan ed è basato sul film del 1984 di Ivan Reitman Ghostbusters, scritto da Dan Aykroyd e Harold Ramis. Nel cast oltre Paul Rudd (Ant-Man and the Wasp: Quantumania), Carrie Coon (Boston Strangler), Finn Wolfhard (Stranger Things), Mckenna Grace (Ghostbusters: Legacy) ci sono anche Kumail Nanjiani (Eternals), Patton Oswalt (Eternals), Celeste O’Connor (Ghostbusters: Legacy), Logan Kim (The Walking Dead: Dead City), Dan Aykroyd (Ghostbusters), Ernie Hudson (Ghostbusters) e Annie Potts (Ghostbusters).

Ghostbusters: Minaccia glaciale sarà solo al cinema dall’11 aprile prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

La trama di Ghostbusters: Minaccia Glaciale

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.