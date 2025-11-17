Finn Wolfhard: 10 cose che non sai sull’attore

Divenuto celebre grazie alla serie Netflix Stranger Things, il giovanissimo attore Finn Wolfhard è ora pronto a conquistare il cinema e la tv con la sua grinta e il suo talento. Dopo le numerose lodi di critica e pubblico, l’attore è ora alla ricerca del ruolo giusto per confermare le sue abilità e la sua versatilità. Dal fenomeno It di Stephen King ai nuovi progetti in arrivo nel 2025, ecco 10 curiosità aggiornate sulla vita e sui lavori di Finn Wolfhard.

Finn Wolfhard, oggi: film, successi e nuovi progetti in arrivo

1. Ha recitato in un blockbuster di successo. Il debutto cinematografico di Finn Wolfhard avviene nel 2017 con It, adattamento del romanzo di Stephen King e uno dei film horror di maggior successo di sempre, in cui interpreta Richie Tozier. Torna nel ruolo anche in It – Capitolo Due (2019). Nello stesso periodo prende parte a Dog Days e a Il cardellino, tratto dal bestseller di Donna Tartt. Successivamente entra nel franchise Ghostbusters con Ghostbusters: Legacy e con il sequel Ghostbusters – Minaccia Glaciale (2024), dove interpreta Trevor Spengler.

Wolfhard ha inoltre prestato la voce al personaggio di Candlewick nel Pinocchio di Guillermo del Toro (2022), vincitore del premio Oscar. Nel 2023 ha recitato nel film fantasy The Legend of Ochi e ha esordito alla regia e co-sceneggiatura con il teen-horror Hell of a Summer, presentato in anteprima nei festival internazionali. Parallelamente, continua a lavorare alla stagione finale di Stranger Things, uno dei progetti più attesi dell’ultimo decennio.

Oggi Finn Wolfhard è impegnato su più fronti: recitazione, musica e regia. Continua a lavorare a progetti cinematografici indipendenti, partecipa alle attività della sua band The Aubreys e promuove i cortometraggi che ha scritto e diretto. Inoltre è coinvolto nella fase conclusiva di Stranger Things, mentre sviluppa nuove collaborazioni come doppiatore e autore. La sua immagine pubblica è più matura, con interessi culturali che spaziano dalla musica alternativa al cinema d’autore.

Finn Wolfhard alla regia

Negli ultimi anni Finn Wolfhard ha sviluppato una forte identità come regista. Ha scritto e diretto il corto Night Shifts e sta lavorando a nuovi progetti dietro la macchina da presa, dichiarando più volte che la regia è una delle direzioni principali della sua carriera futura.

2. È famoso grazie alle serie TV. L’attore ha debuttato come attore in televisione nel ruolo di Zoran nella serie televisiva The 100 (2014), segue il ruolo di Jordie Pinsky in Supernatural (2015) e dal 2016 ricopre il ruolo di Mike Wheeler nella serie Netflix Stranger Things, che gli permette di raggiungere la popolarità mondiale.

3. È anche doppiatore. L’attore si è cimentato anche nel doppiaggio con le serie animate Young Math Legends (2018), Howard Lovecraft and the Kingdom of Madness (2018) e Carmen Sandiego (2019). Presta poi la sua voce al personaggio Pugsley Addams nel film d’animazione La famiglia Addams (2019).

Finn Wolfhard su Instagram

4. Ha un account personale. L’attore è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 20 milioni di utenti, dove alterna scatti musicali, contenuti creativi, backstage e aggiornamenti sui suoi lavori. Mantiene comunque un uso controllato e non eccessivamente personale del social.

Finn Wolfhard ha una band

5. Ha una propria band musicale. Oltre ad essere attore, Wolfhard è il cantante e chitarrista della rock band Calpurnia. Nel 2018 esce il loro primo EP, intitolato Scout, composto da 6 tracce. La band ha raggiunto negli ultimi anni una buona popolarità, esibendosi in numerose serate in locali in giro per gli Stati Uniti.

Finn Wolfhard in Stranger Things

6. Ha sostenuto un provino tramite video. L’attore si è candidato per una parte nella serie Netflix attraverso un “open casting call”, inviando semplicemente un video di sé, registrato nella propria camera e con il proprio cellulare. I fratelli Duffer, ideatori della serie, hanno adorato il carattere dell’attore, richiamandolo per un colloquio conoscitivo, tramite cui poi ebbe la parte.

7. Ha dovuto guardare i grandi classici degli anni ottanta. Gli ideatori hanno imposto al giovane cast di attori di guardare i principali film fantasy degli anni ottanta. Wolfhard ha dichiarato che per lui non è stato un problema, poiché adora la cultura retrò e i film di quegli anni come I Goonies e E.T. – L’extraterrestre.

Finn Wolfhard in It

8. È stato richiamato per il ruolo. Il giovane attore viene inizialmente scelto per il ruolo di Riche dal regista Cary Fukunaga, all’epoca designato per realizzare il film. Quando Fukunaga però lasciò il progetto per divergenze creative, l’attore perse il ruolo. Tuttavia Andy Muschietti, subentrato alla regia, lo richiamò per un provino, assegnandogli nuovamente il ruolo.

Finn Wolfhard ha una fidanzata?: cosa sappiamo davvero della sua vita sentimentale

9. Finn Wolfhard ha sempre mantenuto una forte riservatezza sulla propria vita privata. L’unica relazione confermata pubblicamente è stata quella con l’attrice Elsie Richter, diventata nota dopo che l’attore aveva condiviso alcune foto sui social. Negli ultimi anni, tuttavia, Wolfhard ha scelto di non rendere pubbliche le proprie relazioni e ha smesso di condividere dettagli personali, preferendo concentrarsi sul lavoro. Come spesso accade per le giovani star, online circolano molte speculazioni sul suo “status sentimentale”, ma l’attore non ha confermato alcuna nuova relazione. La sua posizione è chiara: la vita privata resta privata.

Finn Wolfhard è malato?

Nasce soprattutto da speculazioni e fake news circolate negli anni sui social. È importante chiarire che non esiste alcuna dichiarazione ufficiale dell’attore, della sua famiglia o dei suoi rappresentanti riguardo a malattie o condizioni mediche. Wolfhard appare regolarmente in pubblico, partecipa a eventi, interviste e set cinematografici in ottima forma. Come molte celebrità molto giovani e molto esposte mediaticamente, è stato spesso oggetto di allarmismi infondati. La realtà è semplice: Finn Wolfhard sta bene e continua la sua carriera senza pause legate alla salute.

Età, altezza e origini di Finn Wolfhard

10. Finn Wolfhard è nato a Vancouver, in Canada, il 23 dicembre 2002. L’altezza complessiva dell’attore è di 178 centimetri.

Fonte: IMDb

FOTO DI COPERTINA: Finn Wolfhard arriva alla premiere di Los Angeles della quinta stagione della serie Netflix “Stranger Things”. Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com