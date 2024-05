Giancarlo Esposito è entrato a far parte del MCU

Giancarlo Esposito è da tempo in lizza per interpretare il Professor X, ma l'attore ha ora rivelato di essere entrato a far parte del MCU con un altro personaggio...

Giancarlo Esposito (The Boys, The Mandalorian) è entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe… ma non nei panni del personaggio per il quale si è battuto negli ultimi mesi.

L’attore ha espresso più volte il suo interesse a sostituire Sir Patrick Stewart e James McAvoy nel ruolo della prossima incarnazione sul grande schermo del Professor Charles Xavier, anche se non era entusiasta di un aspetto particolare del personaggio.

“Gli ho dato un’occhiata superficiale nel mio cervello, e subito ho detto ‘Hmm'”, ha detto durante una recente intervista con Fade To Black . Sarebbe bello interpretare il Professor X in qualche altra incarnazione che non sia solo la sedia a rotelle“. Giusto? Perché l’idea fisica di stare su una sedia a rotelle ogni singolo giorno non mi piace. Non mi sento così vecchio e non mi piace stare seduto così tanto. Ma certamente potremmo trovare una soluzione. Il Professor X non è sempre stato sulla sedia a rotelle, ma questo fa parte dello sviluppo del suo personaggio. Quindi, ci penso un po’, ma non ci penso del tutto perché dovrebbe venire da me“.

Non tutti erano entusiasti della prospettiva del Professor X senza sedia a rotelle, ma non c’è da preoccuparsi, perché Esposito interpreterà un altro personaggio. Durante un panel sul Thunder Stage al CCXP (via Collider), Giancarlo Esposito ha rivelato che apparirà in un progetto dei Marvel Studios, ma non ha voluto rivelare ulteriori dettagli. L’attore ha detto che lo scopriremo “prima o poi” e che il ruolo è “migliore di quanto possiate immaginare“.

Potrebbe apparire in Deadpool & Wolverine? Sappiamo che il debutto del Merc With a Mouth nel MCU sarà caratterizzato da molti camei, quindi questo misterioso personaggio potrebbe facilmente apparire in una scena per preparare il terreno per un suo ritorno in futuro. Ovviamente non abbiamo molto su cui basarci, ma secondo voi quale eroe o cattivo sarebbe adatto a Esposito?